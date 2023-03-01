Елена Герасимова и Владислав Поляшов выступили на чемпионате России по спортивной гимнастике

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Элементы «ультра-си» привели на подиум

Представители Чувашии Елена Герасимова и Владислав Поляшов выступили на чемпионате России по спортивной гимнастике, который завершился в Казани. Всего в соревнованиях участвовали более 200 спортсменов со всей России. По итогам выступлений в отдельных видах Елена Герасимова, показав сложную программу с элементами «ультра-си», завоевала серебряную награду в упражнении на бревне. Наша гимнастка выступала еще и на разновысоких брусьях, но заняла шестое место. Владислав Поляшов в этот раз остался без наград. В упражнении на параллельных брусьях наш гимнаст стал пятым, а на коне — шестым.

Опубликовано: 13 марта 2023 г.


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