Элементы «ультра-си» привели на подиум

Представители Чувашии Елена Герасимова и Владислав Поляшов выступили на чемпионате России по спортивной гимнастике, который завершился в Казани. Всего в соревнованиях участвовали более 200 спортсменов со всей России. По итогам выступлений в отдельных видах Елена Герасимова, показав сложную программу с элементами «ультра-си», завоевала серебряную награду в упражнении на бревне. Наша гимнастка выступала еще и на разновысоких брусьях, но заняла шестое место. Владислав Поляшов в этот раз остался без наград. В упражнении на параллельных брусьях наш гимнаст стал пятым, а на коне — шестым.