Музыкант из Чувашии принял участие в новом музыкальном шоу

«Звездочка» среди звезд

В конце февраля на телеканале ТНТ показали пятый выпуск шоу «Конфетка», в котором продюсеры камеди-клаба и звёзды отечественного шоу-бизнеса дают малоизвестным песням, выложенным в Интернет, возможность зазвучать по-новому. Для многих жителей республики было полной неожиданностью участие в шоу Дениса Иванова, солиста чебоксарской группы «Апельсиновые мальчики» («Апельсин каччисем»).

Справка «СЧ» Группа «Апельсиновые мальчики» основана в 2000 году композитором и поэтом Игорем Аркадьевым в Чебоксарах. Музыка группы быстро нашла своих поклонников в республике и за ее пределами. На сегодняшний день в репертуаре группы несколько альбомов на русском и чувашском языках, а также несколько десятков видеоклипов. Простые и незамысловатые тексты о вечной теме любви не оставляют равнодушным никого, кто прикасается к их творчеству.

«Апельсиновые мальчики» давно уже не мальчики, однако, и по сегодняшний день эта группа считается самым успешным бойз-бендом чувашской эстрады. К слову сказать, выступали они не только в пределах республики, но и гастролировали по стране. И вот в последние дни интерес к группе набирает все большие обороты из-за участия одного из солистов в новой программе на ТНТ.

«Уже сегодня с гордостью могу сказать, что безумно рад и счастлив этому подарку судьбы, который выпал передо мной в виде участия в совершенно новом проекте на телеканале ТНТ. Получив приглашение на участие в шоу «Конфетка», и предположить даже не мог, с какими известными личностями придётся находиться бок о бок на съёмочных площадках и совместно проживать каждый этап съёмки, словно мы знакомы и дружим десятилетиями», — написал на своей странице ВКонтакте солист «Апельсиновых мальчиков» Денис Иванов.

Кстати Группа из Чебоксар не в первый раз «засветилась» на канале ТНТ — в 2018 году клип «Апельсиновых мальчиков» на композицию «Не вернуть нам это лето» показали в программе «Студия Союз», где музыканты Дана Соколова и Скруджи должны были угадать название трека по представленному видеоряду.

В музыкальном шоу — новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звёздные исполнители превратят любую песню в настоящую «конфетку». В проекте участвуют музыканты, известные узкому кругу почитателей, и авторы шоу помогут им до неузнаваемости преобразить их творения. Каждая композиция получит новое дыхание благодаря звёздам, которые исполнят их в новой аранжировке прямо в студии.

В одном из февральских выпусков шоу была представлена песня «Звездочка», которую Денис Иванов исполнил в далеком 2007 году. Перепела эту песню музыкальная группа из Казани «Dabro». Исполнение знаменитых коллег по цеху понравилась не только солисту «Апельсиновых мальчиков», но и зрителям. «Ребята дали «Звёздочке» вторую жизнь! За что им огромнейшее спасибо! Безумно рад личной встрече и знакомству с этими душевными, как и их песни, ребятами…», — прокомментировал исполнение «Звездочки» Денис.

Атмосфера на съемках, по словам чувашского музыканта, была дружественной и позитивной, несмотря на то, что съемки выпуска длились почти двенадцать часов.