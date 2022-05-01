Четыре воспоминания о Николае Зимине

Созвучие мелодий

Завтра, 25 мая, исполняется 80 лет со дня рождения композитора Николая Зимина — автора множества вокальных, хоровых, фортепианных произведений. Его песня на слова Станислава Ильина «Дети России» пользуется большой популярностью на сайтах для учителей музыки, ее любят исполнять детские концертные коллективы страны. Сам Николай Александрович, можно сказать, тоже дитя России: в Чувашии он набирался знаний в разных сельских школах, учился в Чебоксарском музучилище, в Нижнем Новгороде окончил консерваторию, в Сыктывкаре и Кирове работал педагогом музыкальных училищ. В 1983 году он вернулся в родную Чувашию.

СПРАВКА «СЧ» Николай Александрович Зимин — заслуженный деятель искусств Чувашии, член Союза композиторов Чувашии и России. В 1998-2021 годах — президент Ассоциации композиторов Чувашии (входит в Международную ассоциацию композиторских организаций, объединяющую сообщества авторов музыки стран СНГ).

Н.А. Зимин родился 25 мая 1942 года в селе Моргауши. Его родители — Александра Зимина, певица-любительница, участница народных хоров, и Александр Титов, поэт, автор известной в пятидесятые годы детской поэмы «Пукане».

Композитор ровно полгода не дожил до своего юбилея. В эти дни о нем вспоминают коллеги, деятели культуры из Чувашии, России, стран СНГ.

Юрий Васильев, народный артист России:

— С уходом предыдущих поколений композиторов Николай Александрович Зимин остается, пожалуй, единственным, кто своими произведениями добился высокого хорового исполнительства у нас, в Чувашии. Благородный мелодизм его сочинений, исключительное подчинение работе над фактурой, партитурой позволяют говорить, что он — один из самых замечательных современных композиторов ХХI века.

Конечно, Николай Александрович был человек целеустремленный. Он не только создавал свои произведения для хоров, но и изучал наследие классических авторов, перекладывал его, делая доступным для исполнения народными коллективами. Зимин дотошно работал над составлением репертуара для сводных хоров, принципиально выдерживая высокий уровень включаемых сочинений.

Он многое делал для пропаганды хорового искусства, инициировал фестивали, конкурсы, смотры, своим вниманием доходил до районов и деревень, выискивал народные таланты и коллективы, содействовал росту их мастерства. Многие начинающие композиторы из народа считают Николая Александровича своим консультантом, учителем и наставником.

Александра Васильева, художественный руководитель и главный дирижер певческой капеллы «Классика»:

— Что удивительно в творчестве Николая Александровича — он работал во всех направлениях, в каких возможно. Детский хор — пожалуйста, принесу ноты для «Соловушек». Нужна чувашская песня — вот она. Фортепианная пьеса для освоения программы музыкальной школы — и за этим дело не встанет. Он был готов работать для разных возрастов, учитывал специфику и особенности исполнителя, применял разные подходы к разработке каждой мелодии. Капелла «Классика», профессиональный коллектив, — это одна партитура, сочинение для вокалиста — это другая, для сводного хора — третья.

Он старался, чтобы даже сложное сочинение было исполняемо всеми. Когда слушаешь его произведения, понимаешь, что в них очень крепок дух человеческий. Они просятся в патриотические хоры, которых сегодня так не хватает. В иных песнях вчерашний взгляд, а у него — сегодняшний, современный, устремленный в будущее. Вся его музыка будет обязательно озвучена, она достойна того, чтобы жить. Многое уже хранится в фондах радио и телевидения, исполняется пианистами, а также профессиональными, народными, любительскими, детскими, молодежными коллективами как Чувашии, так и других регионов России.

Валерий Колесников, профессор Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки:

— Николай Александрович — наш выпускник (1968), он овладел знаниями и навыками музыковедения и композиции, прошел специализацию «История музыки» в классе доцента Олега Соколова, впоследствии профессора.

До этого он окончил Чебоксарское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова по классу валторны у Евгения Карпухина, позже профессора Казанской консерватории. Благодаря таким учителям и своим таланту, самообразованию, трудолюбию, опыту творческой и педагогической деятельности он стал заметным музыковедом России, работая до 1984 года в музучилищах Сыктывкара и Кирова.

Вернувшись в Чувашию, Зимин посвятил свою жизнь композиторству и организации культуры, в 1998-2021 годах был президентом Ассоциации композиторов Чувашии. Все годы своей трудовой деятельности он не прерывал отношений с консерваторией. Особенно он дружил с нашей кафедрой спецдисциплин, где обучаются иностранные студенты.

Недавно Николай Александрович предоставил свои фортепианные пьесы для методических пособий, по которым уроженцы Китая учатся композиции и владению инструментом. Доцент Елена Николаевна Меледина освоила его сложную трехчастную концертную фантазию «Зимняя сказка», выступает с ней на российских и международных конкурсах современной музыки.

Инга Шубина, исполнительный директор Международной ассоциации композиторских организаций:

— В 2017 году мне довелось присутствовать в Чебоксарах на юбилейном концерте Николая Александровича Зимина. Напутствуя меня перед дорогой, председатель исполкома нашей ассоциации, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Сергеевич Дашкевич задумался, что подарить юбиляру, и посмотрел на статуэтку «Моцарт за роялем», стоявшую на его рояле. «Знаешь, — сказал он, — Моцарт часто помогает мне в работе, давай подарим Зимину такую же фигурку, пусть и ему помогает».

Юбилейный вечер Николая Александровича был одновременно и торжественным, и трогательным. Особо хочется отметить внимание к Зимину руководителей Чувашии и глав районов республики. Очень порадовало разнообразие профессиональных, народных, детских хоров, вокалистов и других исполнителей его произведений. Удивило меня и большое число музыкальных организаций Чувашии, как профессиональных, так и самодеятельных, пришедших поздравить юбиляра, очень тронула сплоченность музыкантов, композиторов и других работников культуры.

Мы ценим Николая Александровича и как талантливого композитора, и как человека с высокими организаторскими способностями, бескомпромиссного и преданного делу продвижения культуры, радеющего за сотрудничество композиторских организаций стран СНГ, входящих в нашу ассоциацию.

КСТАТИ

Юбилей композитора отмечается достойно. Завтра, 25 мая, состоится открытие памятной доски на доме, где проживал композитор (улица Хевешская, 33). В Доме дружбы народов (улица Хузангая, 20) пройдет республиканский юбилейный фестиваль «Моя жизнь в музыке». 26 мая на родине композитора, в селе Моргауши, в районном Доме культуры состоится презентация сборника произведений Н.А. Зимина «Родные мелодии», праздничный концерт «Мир музыки Николая Зимина», а в музыкальной школе проводится мастер-класс профессора В.С. Колесникова и доцента Е.Н. Мелединой из Нижегородской консерватории по мотивам трехчастной фортепианной «Зимней сказки» Н.А. Зимина. Участники концерта возложат цветы на могилу композитора.

Светлана Тяхмусова