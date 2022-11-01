Педагог из Чувашии получила грант на молодежную платформу 

В Федеральном агентстве по делам молодежи назвали победителей 2 сезона заочного конкурса «Росмолодёжь. Гранты!» Среди них и преподаватель Чебоксарской детской музыкальной школы №5 им. Ф. М. Лукина Юлия Рыбакова.

На конкурс молодежных проектов было подано около девяти с половиной тысяч заявок из 85 регионов страны, более семи тысяч из них успешно прошли проверку на соответствие правилам конкурса. А затем уже за дело взялись члены жюри, отобравшие из тысяч проектов 466 лучших. Самой востребованной при этом оказалась номинация « #вдохновляй» — на нее поступило 1248 заявок. И именно в этой популярной номинации в число победителей вошла Юлия Рыбакова с проектом «Молодежная платформа «Cheb-Art».

Как рассказали в музыкальной школе, работает Юлия у них недавно – молодой специалист с отличием закончившая Йошкар-Олинский республиканский колледж культуры и искусств и Чувашский государственный институт культуры, ведет с ребятами занятия по фольклору и народному вокалу. Со своими учениками молодой педагог легко нашла общий язык, а сейчас готова поработать и с теми, кто немного постарше. Основная цель проекта, на реализацию которого будет выделено 580 тысяч рублей — выявление и поддержка творческой молодежи Новоюжного района Чебоксар. Благодаря проекту «Молодежная платформа «Cheb-Art» при школе будет создана творческая площадка, на которой все желающие смогут научиться чему-то новому, проявить себя в разных сферах культуры и искусства.