Педагог из Чувашии получила грант на молодежную платформу 

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
 Весь коллектив музыкальной школы желает Юлии Рыбаковой успехов в реализации нового интересного  проекта. Фото ЧДМШ № 5

В Федеральном агентстве по делам молодежи   назвали   победителей 2 сезона заочного конкурса «Росмолодёжь. Гранты!»  Среди них и преподаватель Чебоксарской детской музыкальной школы №5 им. Ф. М. Лукина Юлия Рыбакова.

На конкурс  молодежных проектов  было подано  около девяти  с половиной тысяч  заявок  из 85  регионов страны,  более   семи тысяч из них успешно прошли проверку на соответствие правилам конкурса. А затем уже за дело взялись члены жюри, отобравшие из тысяч проектов  466 лучших. Самой востребованной  при этом   оказалась номинация « #вдохновляй» — на нее  поступило 1248 заявок. И именно в этой популярной  номинации    в число победителей  вошла Юлия  Рыбакова  с проектом «Молодежная платформа «Cheb-Art».   

Как рассказали в музыкальной школе,  работает Юлия у них недавно  –  молодой специалист   с отличием  закончившая Йошкар-Олинский республиканский колледж культуры и искусств  и Чувашский государственный институт культуры, ведет  с ребятами занятия  по фольклору и народному вокалу.  Со своими учениками молодой педагог легко нашла общий язык,  а сейчас  готова поработать   и с теми, кто немного   постарше.     Основная цель проекта,  на реализацию которого будет   выделено  580  тысяч рублей —  выявление и поддержка творческой молодежи Новоюжного района Чебоксар.   Благодаря проекту «Молодежная платформа «Cheb-Art» при  школе будет создана творческая   площадка, на которой все желающие смогут  научиться  чему-то  новому,  проявить себя в разных сферах культуры и искусства.

Опубликовано: 3 ноября 2022 г.


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