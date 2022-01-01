В Чебоксарах прошел творческий вечер патриотической поэзии

Пронзительные строчки — в народной памяти

В прошлом номере «СЧ» сообщала о том, что в Чебоксарах побывал известный писатель, публицист, сопредседатель политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин. Вместе с коллегами, литераторами и музыкантами он провел в ДК имени Я.Г. Ухсая творческий вечер ZOV и презентовал сборник патриотических стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала «RT». Перед мероприятием писатель пообщался с представителями местной прессы.

Прежде всего, Захар Прилепин рассказал журналистам о том, насколько значимым в трудные и трагические для страны дни становится само по себе слово. «Слово лежит в основе всего, — подчеркнул писатель. — В истории России самые страшные войны всегда приводили к подъему культуры. Более того, если какое-то историческое событие стало предметом литературы, о нем написана песня, ода, роман, оно навсегда остается в национальной памяти. А если оно не стало частью словесности, то о нем мало кто помнит. Вот такой парадокс».

Когда начался конфликт в Новороссии, Прилепин внимательно следил за тем, как это отразится в поэзии, прозе, кинематографе. Сам Захар не просто посещал ДНР и ЛНР, он был военкором, организатором благотворительной помощи жителям Донбасса, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. У него выходили свои книги, антологии. Но параллельно стали появляться прекрасные стихи, песни и других авторов, многие из них видели войну, прочувствовали ее на себе. Это военкоры Семен Пегов, Анна Долгарева, несколько ополченцев, которые там воевали, да и просто неравнодушные люди, которые пропустили все эти события через сердце.

Материал собрала команда «RT» под руководством Маргариты Симоньян, так и появился сборник, а вместе с ним проект серии творческих вечеров ZOV, чтобы познакомить жителей страны со стихами, которые «не уступают отдельным образцам лучшей фронтовой поэзии Великой Отечественной войны».

Сейчас, по мнению Захара Прилепина, самое время для осмысления, и лучше всего это делать через культуру. «Мы в начале огромного пути, когда происходящие сегодня события, спецоперация, проводы, трагические моменты… — все фиксируется в культуре, и эта правда придет к нашим детям, внукам, будет передаваться из поколения в поколение. Ведь когда мы говорим о Великой Отечественной войне, то вспоминаем всем знакомые стихи и песни — «Темную ночь», «Шел отряд по берегу…» и многое другое. Именно через это осмысление в культуре мы обращаемся к истории», — поделился мыслями гость республики.

Но важно донести историческую правду, заключенную в поэтических строчках, и до молодежи, обратил внимание публицист, ненавязчиво, без догматизма, но честно. Как отец четверых детей Захар понимает, что молодые люди сейчас с трудом воспринимают официоз, и считает, что с ними не нужно ходить вокруг да около, а донести простую истину: нет смелости в том, чтобы сбежать из страны и протестовать на весь мир, — это нисколько не круто, это проявление слабости. Круто быть со своим народом, выступать против того мира, который хочет растоптать и расчленить Россию. И настоящие герои — это простые парни из Чувашии Дмитрий Семенов, Александр Старчков, те, кто ценой собственной жизни исполнил воинский долг, спас товарищей…

«Вот что должно быть в информационном поле. Многие СМИ сейчас существуют по принципу — чем больше просмотров, тем лучше, и все водят хороводы вокруг громких имен тех, кого уж и след простыл. Пишите о героях-земляках, мобилизованных, добровольцах, их семьях, и не сухие сводки, а вычлените какую-то историю, как когда-то поговорил Борис Полевой с Маресьевым. Вот кого необходимо вписывать в национальный код», — советовал Прилепин журналистам.

СПРАВКА «СЧ» В сборник «Поэzия русского лета» вошли стихотворения, поэмы и поэтические циклы, созданные за последние восемь лет 25 авторами. Среди них Анна Долгарева, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Семен Пегов, Валентин Горшенин, Влад Маленко, Анна Ревякина и другие. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильей Пожаровым. По данным пресс-службы Администрации Главы Чувашии, 250 экземпляров сборника стихов «Поэzия русского лета» доставят в муниципальные библиотеки Чувашии, где они будут доступны для всех жителей республики в самое ближайшее время.

Поделился общественный деятель и своим отношением к тому, что люди всем миром собирают средства на экипировку мобилизованным. «В целом я отношусь к гражданскому участию в происходящих событиях глубоко положительно. Я сам организовал гуманитарный фонд в 2014 году, и он, не переставая, работает восемь лет. Даже если в Минобороны сказали, что всем обеспечивают, эти вещи лишними не будут. Во время боевых действий непрестанно все теряется, рвется, горит, промокает, сбивается. Считаю, что помогать надо. Не нужно ограничивать гражданскую активность, если люди хотят внести свою лепту. Я служил в подразделении и знаю, что если есть какой-то запас, это хорошо, это хранится и потом используется. Это военная жизнь, лишним там ничего не бывает», — сказал писатель…

После пресс-конференции в концертном зале ДК начался поэтический вечер. Публика собралась молодая — в основном студенты вузов и ссузов республики. Приветствовал участников и гостей творческой встречи Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что тема патриотизма приобретает все большую значимость, проводниками становятся люди культуры — писатели, поэты, музыканты, в чьем творчестве отражаются боль и переживания, мужество и героизм. «Мы наблюдали это во время проведения мероприятий, посвященных строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей», — отметил руководитель региона и припомнил случай, когда в Театре юного зрителя после постановки «И снегири промерзли» один подросток встал и сказал: «Вот теперь я все понял!» Эти эмоции и погружение в события тех дней через культуру, литературу наиболее понятны, близки для людей, они объединяют и придают нам силы в преодолении трудностей, уверен Олег Николаев.

Поддержал идею поэтического ZOVа и председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Сегодня важно соприкасаться с такими произведениями, впитывать их в себя, становиться сильнее и вместе противостоять общему врагу», — обратился депутат Госдумы к зрителям в зале. Для них звучали проникновенные стихи поэтов Анны Ревякиной, Ольги Старушко, Дмитрия Молдавского. В пронизывающих душу словах были и кровь, и слезы, и любовь — к своему родному краю и его героям, обычным людям, вынужденным взять в руки оружие, чтобы защищать свою свободу и независимость.

Кто-то из молодых людей, не отрывая глаз, смотрел на чтецов и смахивал слезу, кто-то сидел, уткнувшись в смартфон, иные даже не смогли усидеть до конца и ушли. Увы, не все молодые люди, возможно, в силу возраста или нежелания углубляться в самую суть, готовы воспринимать военную лирику, но это не значит, что нужно махнуть на них рукой. Указать путь, донести правду, открыть простые истины, как говорил Захар Прилепин, — вот что сейчас важно…

КСТАТИ

Культурный фронт не менее важен

Завершилась встреча музыкальным номером, который подготовили известные музыканты — гениальный молодой скрипач Петр Лундстрем и пианистка с мировым именем Валентина Лисица, не раз выступавшие с благотворительными концертами на Донбассе. После виртуозного исполнения Петр — продолжатель двух мощных династий именитых музыкантов — охотно пообщался с корреспондентом «СЧ». Надо отметить, что молодой скрипач с 2019 года ездит на Донбасс и давал концерты в том числе и на передовой, там, где рядом шли ожесточенные бои.

«То что «RT» создали такой проект — настоящий прорыв, — считает Петр. — И здорово, что цикл поэтических вечеров начался именно с Чувашии, где так трепетно относятся к сохранению исторической памяти. Большое уважение — Главе республики, который пригласил и понимает, насколько сейчас важно в такой тяжелейший момент поддержать вниманием и культурный фронт. Культурно-информационный фронт не менее важен для победы, чем вооружение и прочие составляющие. Процитирую слова Захара Прилепина о том, что образованный народ с хорошим вкусом и сложномотивированной любовью к Родине непобедим».