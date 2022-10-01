Ученики Чебоксарской ДШИ №1 привезли шесть дипломов со всероссийского конкурса

В рамках Года культурного наследия народов России в Нижнем Новгороде прошел II Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на народных и национальных инструментах «Мастерство».

Приехали на него более 350 конкурсантов — солисты, участники ансамблей и оркестров из Нижегородской, Волгоградской, Московской, Ленинградской областей, Карелии, Татарстана, Мордовии и других регионов страны. Нашу республику в Нижнем Новгороде в детской конкурсной группе представляли ученики Чебоксарской детской школы искусств № 1.

Поездка на всероссийский конкурс ребятам запомнится надолго — и экскурсиями по старинному городу, и новыми знакомствами, и, конечно, незабываемой творческой атмосферой: конкурсные прослушивания проходили в Нижегородском музыкальном училище имени М.А. Балакирева, а гала-концерт и награждение победителей — в Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича.

И юный возраст наших конкурсантов (самому старшему музыканту было 14 лет, самому младшему — 11), и тот факт, что на выездной конкурс большинство из них отправились впервые, не стали преградой к успешному выступлению. Без наград из Нижнего не уехал никто: дипломами 2-й степени члены жюри оценили сольные выступления баяниста Ивана Федорова и гармониста Владислава Иванова; дипломы 3-й степени получили баянисты Ксения Афанасьева, Владислав Емельянов и Александр Троицкий, благодарственным письмом был отмечен гармонист Петр Андреев. И, наконец, еще одну награду — диплом 2-й степени — получил наш ансамбль «Фортуна». Кроме уже упомянутых ребят, в составе «Фортуны» на сцену вышли Дарья Тихонова (баян) и Константин Ильин (гармонь).

Такой успех юных музыкантов очень порадовал их преподавателя Татьяну Григорьеву. Сама она, кстати, как уже сообщала «СЧ», недавно стала обладательницей премии, учрежденной Президентом России для лучших преподавателей в области музыкального искусства.