Одаренным детям — новые возможности

По нацпроекту «Культура» в Чувашии модернизируются и переоснащаются учреждения культуры, в том числе и образовательные. Так, в этом году к первому сентября Чебоксарская музыкальная школа имени С.М. Максимова и новочебоксарская Детская школа искусств оснащены новыми инструментами, аппаратурой и учебной литературой более чем на 5 млн рублей каждая. А в Новочебоксарской музыкальной школе создан виртуальный зал.

В музыкальной школе имени С.М. Максимова уже стоят два новых фортепиано. Изучать нотную грамоту и разучивать произведения юные музыканты смогут по свежим сборникам и нотным тетрадям. Ожидается поступление еще двух роялей — концертного и кабинетного. А в прошлом году, как отметила директор школы Наталья Матросова, по программе Минпромторга России школе предоставили новые комплекты духовых инструментов.

Для новочебоксарской Детской школы искусств были приобретены 4 баяна, 2 аккордеона, классические гитары, скрипки, балалайки и домра, световое и звуковое оборудование для концертов. К инструментам, стоит упомянуть, идут чехлы, подставки и дополнительные аксессуары. А ученикам художественного направления купили шкафчики для сушки картин, специальные тумбочки для постановок натюрмортов и многое другое.

«У нас много детей, которые участвуют в различных проектах, одаренные дети выступают на конкурсах. Естественно, современные инструменты звучат совсем по-другому. Их технологии позволяют ребенку занимать самые высокие места. Национальный проект «Культура» нам позволил расширить свои возможности», — говорит директор школы Елена Куликова.

А в Новочебоксарской музыкальной школе в этом году появится виртуальный концертный зал — уже четвертый по счету, построенный в республике по нацпроекту «Культура». Здесь уже установлены телевизионная панель, акустическая система, микшерный пульт и ноутбук. Открытие виртуального концертного зала, рассчитанного на 50 мест, должно состояться в начале сентября, по плану в год здесь будет проходить не меньше 15 онлайн-концертов известных музыкантов. Ранее, по словам работников, для школы были приобретены рояль стоимостью 1,5 млн рублей, пианино, духовые и другие музыкальные инструменты, литература, обновлены кресла в зрительном зале.

А благодаря федеральному проекту «Творческие люди» специалисты отрасли имеют возможность освежить знания. Только за первую половину этого года на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли обучение 255 человек. Это артисты и специалисты театрально-концертных учреждений, сотрудники музеев, библиотек, преподаватели школ искусств…

Например, преподаватель Детской школы искусств г. Новочебоксарска Александр Малгай прошел курс «Концертная и студийная звукорежиссура» в Краснодарском государственном институте культуры. «Я очень доволен. Великолепное обучение, великолепные лекции, все спикеры — профессионалы высшего класса. Очень много полезной информации, как теоретической, технической, так и практической. Такой информации в сети интернет в свободном доступе не найдешь», — делится он впечатлениями.

Всего же, как сообщила руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, в 2022 году повысят свою квалификацию 334 специалиста, и ежегодно число таких сотрудников растет.

Константин Арсентьев