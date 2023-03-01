Чувашия привезла в Мордовию «Рубежи Победы»

Завтра в Саранске стартует Межрегиональный патриотический марафон, инициированный Минкультуры Чувашии.

«Марафон «Рубежи Победы» является продолжением цикла мероприятий, состоявшихся в 2022 году в Чувашии, Татарстане, Ульяновской области и Башкортостане, а также в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального собрания РФ, — говорит министр культуры Чувашии Светлана Каликова. — В прошлом году в мероприятиях марафона в общей сложности приняли участие более 12 тысяч человек».

В Саранске в рамках марафона в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина состоится Межрегиональная научно-практическая конференция «Подвиг во имя Победы», в которой примут участие представители Чувашии, Мордовии, Саратовской, Ульяновской областей.

Архивисты, историки вузов, научные сотрудники расскажут о собственных исследованиях трудового подвига жителей Поволжья в годы Великой Отечественной войны. Затем в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева пройдет торжественное мероприятие, на котором Чувашский государственный театр оперы и балета представит саранским зрителям оперу «Сурский рубеж». А в фойе театра будет развернута выставка «Рубежи Победы», подготовленная Чувашским национальным музеем, Государственным историческим архивом Чувашской Республики и Центральным государственным архивом Республики Мордовия.

В этом году мероприятия Межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы» будут продолжены в Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле. Как сообщают в Минкультуры Чувашии, переговоры о совместном проведении марафона ведутся и с другими регионами Поволжья.

СПРАВКА «СЧ»

Марафон «Рубежи Победы» проводится с целью увековечения подвига тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и чествования подвига солдат, которые защищают интересы страны в специальной военной операции.

Регионы, на территории которых прошел и будет проходить марафон, объединены общей историей: на территории Чувашии, Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской и Горьковской областей строились оборонительные рубежи, которые стали частью Волжского оборонительного рубежа. А города Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уфа и Нижний Новгород в разные годы удостоились звания «Город трудовой доблести».

Ирина Трубина