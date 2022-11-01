Президент чувашской автономии Красноярского края Геннадий Храмов стал лауреатом конкурса «Золотые имена народов России»

Это совместный проект Ассамблеи народов России и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Он зародился в 2019 году в автономном округе как «Золотые имена многонациональной Югры» в рамках Всероссийского форума национального единства и был направлен на выявление и поддержку представителей разных национальностей, наиболее ярко проявивших себя в профессиональной деятельности.

Опыт региона заинтересовал Ассамблею народов России, и в 2022 году проекту был присвоен федеральный статус — с целью совершенствования форм и методов работы, направленных на сохранение мира и согласия между народами России. Нынче конкурс проходил в два этапа — региональный (отборочный) и федеральный. Золотые имена искали во всех регионах страны — от Крыма до Камчатки. Итоги подвели в октябре в Ханты-Мансийске, куда съехались более 600 представителей научно-экспертного сообщества, религиозных организаций и общественных объединений из 40 субъектов России.

Лауреатами федерального этапа были признаны 36 представителей разных этнических групп, являющиеся хранителями традиций своих народов, внесшие весомый вклад в развитие своего региона и страны, укрепление межнациональных отношений. Это педагоги, врачи, воспитатели, рабочие, ученые, руководители общественных организаций. Среди них и член Общественной палаты Красноярского края, президент Красноярской региональной Чувашской национально-культурной автономии Геннадий Храмов.

Уроженец деревни Асаново Комсомольского района Чувашии живет в Красноярье с 1967 года, он прославился не только добросовестным трудом (дослужился до поста заместителя руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики), но и как активный общественный деятель. Национально-культурная автономия чувашей Красноярского края была создана при его непосредственном участии в 1991 году, и сегодня одна из самых активных в губернии. Долгое время Геннадий Иванович был председателем Общественной палаты национальностей Гражданской ассамблеи и инициировал проведение многих общественно значимых мероприятий в сфере национальных отношений.

По словам самого обладателя «Золотого имени», такая награда говорит и о том, что национально-культурная автономия чувашей Красноярского края идет по правильному пути: «Мы будем развиваться и дальше, сохраняя наши традиции, историю и радовать нашими национальными праздниками жителей города и края!».