На эстонском радио уже почти десять лет выходит передача на чувашском языке «Ӑраскал»

Вдали от Родины с родной культурой в сердце

В преддверии Дня чувашского языка в Эстонии прозвучала радиопередача о чувашском языке, о его особенностях, диалектах, о прошлом и настоящем. Впрочем, удивляться этому не следует — благодаря нашим соплеменникам, живущим в этой прибалтийской республике, Таллин говорит на чувашском не первый год.

Передачу «Ӑраскал» на Raadio4 Эстонской телерадиовещательной компании ведет руководитель одного из общественных чувашских объединений, уроженка Яльчикского района Ираида Захарова. Нам удалось связаться с ней по телефону.

— Ираида Витальевна, сколько лет Таллин чӑвашла калаҫать?

— В октябре будем отмечать юбилей. Самую первую передачу, которая вышла в эфир 13 октября 2010 года, начали со слов «Таллин чӑвашла калаҫать». Так они по сей день и являются позывными нашего «Ӑраскала», который выходит по средам через каждые три недели.

— Кто вас слушает? Есть какая-то статистика об аудитории, ее численности?

— Raadio4 можно слушать по всей Эстонии, а также в Финляндии, России (Ленинградской области), Латвии, Швеции. Статистика прослушивания имеется на сайте компании. Там же можно оставлять свое мнение о вышедшей передаче. Я размещаю выпуски в социальных сетях, на своей странице, странице объединения, рассылаю чувашской диаспоре в регионах России.

Нас слушают представители разных народов — передачи идут с переводом на русский язык. Они выходят на разные темы, иногда привязаны к определенным датам, посвящены народным праздникам. По отзывам, слушателям нравятся рассказы о нашей национальной одежде, музыке, обычаях, традициях, языке. К своим выпускам мы всегда подбираем соответствующую музыку: старинную, современную, песни известных чувашских артистов. Стараемся поддерживать связь с земляками с родины и использовать это в передачах.

— Сколько сейчас чувашей проживает в Таллине?

— По официальным данным, где-то около 500 человек. В основном диаспора чувашей Эстонии сложилась после Великой Отечественной войны — это были люди, приехавшие на военную службу, на восстановление разрушенных войной предприятий. Многие наши соплеменники приехали сюда по направлению после окончания учебных заведений, а также по комсомольским путевкам на строительство объектов Олимпиады в 1980 году. Сейчас в Эстонии подрастает уже четвертое поколение этих семей.

— А вы, Ираида Витальевна, как оказались в Эстонии?

— Училась и работала в Ленинграде (заочно окончила Московский кооперативный институт), там встретила свою судьбу — Анатолий жил и работал в Таллине, и я в 1985 году переехала туда. Это было накануне распада СССР… Теперь мы уже все владеем эстонским языком, сын Артур — журналист, работает на эстонском телевидении.

— Артур знает чувашский язык?

— Пока были живы мои родители, он в детстве часто проводил каникулы в моей родной деревне и хорошо знал чувашский. Потом родителей не стало, а здесь надо было знать эстонский, чувашский немного забылся. Но понимать все понимает.

— Как нашли чувашей в Таллине?

— Можно сказать, случайно. Иду однажды по центру города, слышу — поют на чувашском. В то время как раз проходил праздник «Дни старого города». В эти дни в Таллине устраиваются концерты, в которых участвуют музыкальные, вокальные и танцевальные коллективы, выступают солисты, показываются театральные постановки, организовываются тематические выставки и ярмарки. Один из поющих коллективов был в чувашских нарядах. Я подошла. Оказалось, это ансамбль «Палан» Чувашского культурного общества. Так и познакомились. Я довольно быстро влилась в деятельность общества. В то время организацией руководил Герман Викторов, уроженец деревни Ванюшкасы Красноармейского района, выпускник Ленинградского военно-морского училища имени адмирала Макарова, долгие годы проработавший в Морском пароходстве Эстонии.

С самого основания общество было нацелено на культурно-просветительскую деятельность. В 2003-2007 годах при нем работала Чувашская воскресная школа для детей 9–13 лет. Изучали чувашский язык, историю, традиции и обычаи народа. Занятия проходили три раза в неделю, преподавателями были Викторов и я.

— Много детей посещали школу?

— Около десяти человек. Наряду с чувашским дети изучали эстонский язык и культуру. На этих условиях проект воскресной школы и финансировался государством.

— Школа закрылась, потому что перестали финансировать?

— Некого стало учить… Но бывшие наши ученики, сейчас уже взрослые люди, и язык помнят, и интерес проявляют ко всему, что связано с культурой предков. Приходят на мероприятия, в частности, во время проведения «Ночи музеев», целыми семьями…

— Вы немало лет руководили Чувашским культурным обществом. А в 2007 году ушли оттуда, создали новую организацию. Чем это было вызвано?

— Действительно, в 1998 году соплеменники меня избрали заместителем председателя общества, а с 2001-го доверили и пост председателя. В то время я работала вахтовым методом на судах Финской корабельной компании и мне было сложно выполнять свои общественные обязанности. Поэтому общество решило выбрать другого председателя. В 2007 году вместе было решено выпустить почтовую марку, посвященную 240-летию церкви святой Екатерины в Пярну, которая была построена по проекту нашего известного соплеменника, архитектора Петра Егорова, его больше знают как соавтора знаменитой ограды Летнего сада в Санкт-Петербурге. Но марка была выпущена лишь в 2010 году — закончить проект по ее выпуску совместно с «Эстонской почтой» удалось новому, созданному мной, некоммерческому объединению «Volgamaa» (Поволжье). Финансовую поддержку оказали Фонд интеграции и миграции «Наши люди» и фонд «Капитал культуры» Эстонии. Сегодня в республике три чувашские организации — две базируются в Таллине, и Чувашское культурное общество «Нарспи» в Нарве.

— Как правительство республики относится к национальным объединениям?

— В Эстонии очень трепетно относятся к своей культуре. И поддерживают те народы, которые стремятся сохранить свою культуру вдали от своей исторической Родины. Так, не без поддержки, в 2011 году было выпущено учебное пособие «Чуваши» на эстонском языке, а в 2012 году в Таллине открыт Музей чувашской культуры. Все это служит для представления нашей культуры в рамках межкультурного диалога.

— Музей чувашской культуры пользуется популярностью?

— Наш музей — это не просто костюмы на манекенах. Мы постоянно проводим различные мастер-классы, творческие встречи с земляками, коллегами из других музеев, с Союзом ремесленников Эстонии. На наши мероприятия в музее приходят не только этнические чуваши, но и представители разных национальностей. Популярны семейные дни для детей, мосты дружбы с библиотеками по скайпу, в том числе из Чувашии.

Музей является членом Союза музеев Эстонии и ежегодно принимает участие в «Ночи музеев», в это время к нам приходят не менее 100 человек за ночь. Кстати, в 2020 году «Ночь музеев» будет проходить в конце августа, тема мероприятия в этот раз — «В ночи есть время», каждый год мероприятия проходят под своим девизом.

— Ираида Витальевна, скажите, что дает вам лично такая общественная деятельность?

— Во-первых, эта моя работа — как стена, она поддерживает, дает чувство защищенности, возможность не забывать свои корни. В Чувашию я уже не смогу вернуться, но что мне дали мои родители, бабушки-дедушки — всегда со мной.

Во-вторых, моя деятельность, вернее деятельность чувашских общественных организаций, думается, дает опору и нашим соплеменникам, живущим здесь. Отношение к национальным меньшинствам в республике вызывает интерес и у молодых поколений чувашей к своим истокам, как бы обязывает обладать определенными знаниями о своем народе, его истории, культуре, языке. И это вселяет надежду, что наша культура и язык будут передаваться и дальше по цепочке поколений.

Фото из архива Ираиды Захаровой:

На презентацию книги «Чуваши» пришли и активисты Чувашского культурного общества, и лидер рок-группы «Тарай», исполняющий чувашские песни, Александр Айдаров.