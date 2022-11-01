АККОНД: Работа, которой можно гордиться

Вместе со всеми аграриями Чувашии крупнейшая кондитерская фабрика республики АО «АККОНД» отметило День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В преддверии праздника в дни каникул здесь радушно распахнули двери перед юными школьниками — детьми работников фабрики. Ребята узнали, как появляются на свет вкуснейшие конфеты, печенья и десерты, и увидели, как работают их папы с мамами.

Приглашать детей сотрудников компании и знакомить их с производством — давняя традиция чебоксарских кондитеров. Только за два дня, 31 октября и 1 ноября, более 100 учеников начальных классов побывали на предприятии. Представители чебоксарской фабрики радушно встретили детвору, провели для них увлекательную экскурсию, показав, в частности, как работает линия по производству вкуснейших бисквитных десертов. Как всегда, знакомство с предприятием завершилось для юных гостей чаепитием и подарками — кроме фирменных сладостей им вручили школьные принадлежности.

Возможно, кто-то из побывавших на фабрике ребят в будущем придет сюда работать. И это будет правильный выбор — стабильно работающее предприятие, флагман кондитерской отрасли не только республики, но и страны активно развивается, реализует новые инвестиционные проекты, постоянно расширяет производство, обеспечивая тем самым новые рабочие места и увеличивая налоговые отчисления в бюджет.

Сегодня АККОНД — это крупный современный холдинг, объединивший кондитерское производство, передовой логистический центр, транспортную компанию, сеть фирменных магазинов и сельскохозяйственный комплекс. Высокое качество продукции, изготовленной из проверенного и безопасного сырья, ежегодно получает подтверждение на российских и международных конкурсах, вся она выпускается в соответствии с международным стандартом безопасности пищевой продукции ISO 22000:2018. Работой на таком предприятии можно только гордиться.

Принципы качества холдинг перенес и на аграрный сектор. АККОНДМОЛОКО на сегодняшний день — крупнейший в Чувашии молочный комплекс полного цикла, с собственной молочнотоварной фермой «Фирма Акконд-агро» и заводом по переработке натурального молока.

Он создан более пятнадцати лет назад и зарекомендовал себя как производитель продукции, соответствующей мировым стандартам качества. Здесь выпускают более 40 наименований натуральной продукции под брендами «От Красули» и «Гармония дня» — молоко, кефир, творог, творожные массы, мягкий сыр, сливочное масло, натуральные йогурты, — которая расфасовывается в современную упаковку и реализуется в торговых точках Чувашии и за ее пределами.

Коллектив АККОНД поздравляет аграриев и всех связавших свою жизнь с трудом на земле с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики и желает мира, здоровья и процветания!

Сергей Петров