Гранты помогут расти

Поддержка малого и среднего агробизнеса

Во многом благодаря комплексной поддержке со стороны государства фермерские хозяйства Чувашской Республики представляют собой крепкий и успешно развивающийся сегмент аграрного бизнеса. Развитие малых форм хозяйствования — это одна из стратегических задач регионального Правительства, потому что она позволяет обеспечить занятость сельских граждан и повысить их доходы. Это важное направление по повышению благосостояния жителей — задача, которую перед нами поставил Президент Владимир Путин.

Сегодня в Чувашии каждый третий занятый в сельском хозяйстве работает у фермера. За десять лет, с 2012 по 2021 год, грантовая поддержка развития фермерства, доля фермерского продукта в общем объеме валовой продукции отрасли возросла в два раза — с 7,5 до 14,3%. Заработная плата, как и объем производства, выросла в два с половиной раза.

За десять лет господдержкой смог воспользоваться каждый третий из представивших заявки. Результатом оказания грантовой поддержки стало создание 1120 новых рабочих мест, фермерами обрабатывается более 50 тысяч гектаров пашни, содержатся 14,6 тысячи голов крупного рогатого скота.

Среди чувашских фермеров есть как начинающие, обрабатывающие небольшие площади, так и крупные хозяйства. Фермеры сегодня не только экономический фактор — они являются опорой для развития села в целом, оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается, помогают в благоустройстве своих сел, в строительстве церквей и мечетей, помогают малообеспеченным.

АГРОСТАРТАП ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

«Агростартап» — вид грантовой поддержки для начинающих фермеров в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— Гранты «Агростартап» пользуются большой популярностью и помогают их получателям создавать и развивать свои хозяйства, — говорит директор КУП ЧР «Агро-Инновации» — Центра компетенций развития сельскохозяйственной кооперации Николай Васильев. — В конкурсном отборе могут участвовать граждане, которые еще не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. В случае победы в конкурсе они принимают обязательство в течение 30 дней зарегистрироваться в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей.

В этом году документы на конкурс подали 80 начинающих фермеров республики, 72 из них были допущены к конкурсу и приглашены на собеседование. Компетентная комиссия внимательно изучила все поступившие заявки и выслушала всех претендентов на получение государственной поддержки. В результате получателями «Агростартапа» стали 35 начинающих фермеров (17 из федерального бюджета, 18 из республиканского бюджета) из Батыревского, Комсомольского, Шемуршинского, Красночетайского, Моргаушского, Урмарского, Аликовского, Цивильского, Яльчикского, Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов республики. Как отметил Николай Васильев, 33 из них получили информационно-консультационную помощь в региональном Центре компетенций развития сельскохозяйственной кооперации.

В зависимости от стоимости проекта победители конкурса получат от 2,8 до 4 миллионов рублей. Всего в этом году на данный вид господдержки предусмотрено около 120 миллионов рублей. На средства гранта получатель может приобрести земельные участки, оплатить разработку проектной документации для строительства производственных и складских зданий. Также возможно приобретение сельскохозяйственных животных, техники, инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки.

— Благодаря поддержке Главы республики и введению республиканского механизма гранта «Агростартап» с дополнительным финансированием в 60 млн рублей в нынешнем году количество грантополучателей выросло в два с половиной раза. Это позволило существенно усилить поддержку бизнес-инициатив начинающих фермеров и снизить накал конкуренции среди участников, — прокомментировал итоги конкурса вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

По словам министра, если в 2020-2021 годах на один грант приходилось около шести претендентов, то в нынешнем году — немногим больше двух. При этом общий уровень готовности получателей гранта к реализации своих проектов, несмотря на кратный рост числа победителей, значительно возрос по сравнению с прошлыми годами, подчеркнул министр.

ПОРТРЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По направлению «Агростартап» в Красночетайском районе владелец личного подсобного хозяйства из деревни Питишево Юрий Долгов на средства гранта планирует купить сельхозтехнику и обновить животноводческое помещение. Петр Устинов из деревни Верхнее Аккозино решил направить грант на закупку крупного рогатого скота и сельхозтехники. Людмила Данилова из деревни Тоганаши потратит средства гранта на развитие пчеловодства.

Конкурсной комиссией также определены семь победителей отбора на предоставление гранта на развитие семейных ферм и два победителя — на грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

По поручению Главы Чувашской Республики Олега Николаева во время республиканского «Слета фермеров» в августе текущего года выделено дополнительно из республиканского бюджета 8 грантов на семейные фермы и 1 грант на сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Реализация бизнес-проектов по программе «Семейная ферма», направленных на развитие мясного и молочного животноводства, растениеводства и овощеводства, начнется уже в этом году в Батыревском, Чебоксарском, Мариинско-Посадском, Комсомольском и Красноармейском районах республики.

Все победители — опытные фермеры, которые не первый год работают на селе и хотят дальше развивать свое дело. Игнатьевы из деревни Шинарпоси Красноармейского района развивали молочное животноводство пять лет, выполнив основные показатели бизнес-плана по гранту «Начинающий фермер». Животных стало больше за эти годы, нужны дополнительные помещения. В этом году Ирина Игнатьева стала победителем конкурса по направлению «Семейная ферма». Средства планирует направить на строительство фермы и приобретение комбайна.

Константин Плотников, глава крестьянского (фермерского) хозяйства — овощевод, работает в Чебоксарском районе. Отец земледельца, Юрий Плотников, известный в регионе аграрий, много лет трудился агрономом, затем председателем бывшего совхоза «Атал». Любовь к сельской жизни и к труду передались Константину от родителей. После обучения в Чувашской сельскохозяйственной академии (Прим. авт. — ныне аграрном университете) он вернулся в родное село. Родители поддержали сына в решении открыть собственное фермерское хозяйство, в 2018 году Константин зарегистрировал его и занялся растениеводством. Сегодня молодой фермер, действуя по науке, успешно выращивает капусту и картофель, реализация идет в основном через оптовиков. Константин хочет и дальше развивать растениеводство и в этом году на свои цели получил грант от государства.

Грантополучателем по программе «Семейная ферма» в 2022 году стал также Михаил Тагеев из Мариинско-Посадского района. Фермер планирует направить средства гранта на развитие картофелеводства.

КФХ Марата Земдиханова из Батыревского района получило грант на развитие семейной фермы мясного направления. Фермерское хозяйство специализируется на выращивании КРС мясного и молочного направления, основное стадо — 50 голов. Есть площади для размещения сыроварни, а также для размещения дополнительного поголовья КРС молочного направления. КФХ является членом кооператива «АгроСоюз».

В конкурсном отборе этого года среди кооперативов поддержат сельскохозяйственный сбытовой снабженческий перерабатывающий потребительский кооператив «Агро-Союз» и сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив «Ак Тай». Цели этих кооперативов — развитие материально-технической базы и создание новых постоянных рабочих мест.

Большим интересом пользуется новая республиканская форма поддержки — грант на развитие перспективных направлений малых форм хозяйствования (ягодоводство, сыроделие, товарная аквакультура). В текущем году 12 человек получили грант «Перспектива».

Приглашаем на консультации и за бизнес-планами в КУП ЧР «Агро-Инновации» — Центр компетенций развития сельскохозяйственной кооперации по адресу: г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 17А. Телефон (8352) 45-88-74.

Нина Степанова