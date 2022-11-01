Николай Курчаткин: Молоко — это выгодно!

Руководитель одного из крупнейших аграрных предприятий Чувашии и Татарстана об итогах года. Как работать прибыльно и при этом вкладывать сотни миллионов рублей на развитие? Зачем при успешном свиноводстве делать ставку на крупный рогатый скот и молоко? В интервью «Советской Чувашии» генеральный директор ООО «Авангард», заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики и Республики Татарстан, почетный работник агропромышленного комплекса России Николай Курчаткин раскрыл секрет успеха предприятия и рассказал о том, когда уйдет на пенсию.

— Николай Григорьевич, начнем с итогового вопроса. Каким выдался 2022 год для «Авангарда»?

— Исходя из своего опыта, могу с уверенностью сказать, что природа всегда проверяет аграриев на прочность и умение работать. Все еще с советских времен помнят фразу «несмотря на тяжелые погодные условия». Так вот, несмотря на непростые погодные условия весной и в конце лета, мы успешно справились со всеми поставленными задачами, хотя на посевную вышли на неделю позже, а на уборку — на полторы недели. Это в сравнении с прошлым годом. Урожайность, как и валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, нынче действительно оказалась рекордной. В целом по предприятию, мы собрали более 80 тысяч тонн зерна, в том числе 32,5 тысячи тонн — на территории шести районов Чувашии. Средняя урожайность составила 50 центнеров с гектара. При этом некоторые поля озимой пшеницы дали и по 60, и по 70 центнеров.

— В чем секрет такой урожайности?

— Нет никакого секрета. Пока многие гонятся за разными современными технологиями, мы работаем старым проверенным способом — перепахиваем землю, сохраняя таким образом больше влаги в почве, и вносим необходимое количество удобрений. У нас в Чувашии земля такая, что хороший урожай дает только при грамотной работе. Будешь экономить на удобрениях, не будешь успевать все делать в срок — не будет урожая. Во время сева, к примеру, мы вносим 130 килограммов азофоски, а затем производим подкормку аммиачной селитрой в расчете 200 килограммов на гектар.

Помимо этого, не менее трех раз проводим листовую подкормку и обрабатываем поля от сорняков. Да и техника всегда должна быть наготове. Весной мы буквально караулим хорошую погоду — как только появляется возможность, механизаторы тут же заходят на поля. Мы стараемся максимально использовать каждую минуту. Без такого ритма с нашими площадями просто не справиться. А это — 17 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 2 тысячи гектаров кукурузы (в том числе половина — на зерно), одна тысяча гектаров сои и полторы тысячи гектаров сахарной свеклы.

— Какова на выходе получается себестоимость зерна?

— У нас она примерно около 7 рублей за килограмм. Да, сегодня цены на зерно низкие, но если даже продать за 10 рублей, видим, насколько это рентабельно. В этом году мы уже реализовали 5300 тонн пшеницы третьего класса — это та, из которой пекут хлеб, и она дороже. Кроме этого, через Московскую товарно-сырьевую биржу в интервенционный фонд мы продали 11 тысяч тонн пшеницы четвертого класса за 15 рублей.

— Но конек «Авангарда» — это свиноводство. Как с ним обстоят дела?

— Производство свинины ежегодно увеличиваем на тысячу тонн. По итогам прошлого года этот показатель — 19 тысяч. Таких результатов добиваемся прежде всего за счет повышения продуктивности, привеса, многоплодия. Но мы яйца кладем по разным корзинам. Сейчас годовой оборот «Авангарда» — около 4,5 миллиарда рублей. Лишь 53 процента из этого объема приходится на свиноводство. У «Авангарда» 6500 голов крупного рогатого скота, в том числе 1600 голов дойного стада. Свиней у нас, например, около 90 тысяч голов. Ежесуточно продаем более 40 тонн молока. А молоко — это выгодно! За 9 месяцев нынешнего года чистая прибыль от его продажи составила 130 миллионов рублей. Кроме этого, мы производим около 1500 тонн говядины в год, сами ее перерабатываем на мясокомбинате и продаем.

— О целях на ближайшие годы.

— Я когда-то в шутку своим коллегам сказал: вот добьется «Авангард» результатов 100 тысяч тонн зерна и 100 тысяч тонн сахарной свеклы — уйду на пенсию! А если серьезно, то в ближайшие годы по производству свинины нам надо перейти за 20 тысяч тонн и половину этого объема перерабатывать на своем мясокомбинате, по молоку дойти также до 20 тысяч тонн. А средняя зарплата по предприятию должна составить более 50 тысяч рублей. По итогам 10 месяцев нынешнего года она — 47 тысяч, а к концу года составит 48-49 тысяч рублей. Цели масштабные. Но с учетом того, сколько мы ежегодно вкладываем в развитие хозяйства, абсолютно реальные. Только в 2022 году наши инвестиции составили 660 миллионов рублей. А в следующем году на покупку техники мы направим 200 миллионов и еще 100 миллионов на строительство.

— В связи с санкциями нет проблем по покупке техники?

— В «Авангарде» мы давно решили, что будем использовать только энергонасыщенную технику. Это выгодно, быстро, надежно и качественно. Сейчас на рынке трудно с «европейцами», поэтому, взвесив все «за» и «против», решили протестировать китайские трактора и агрегаты. Посмотрим, как они покажут себя на чувашских полях.

Игорь Иванов