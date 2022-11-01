Алексей Палькин: Главная цель — обеспечение пищевой безопасности

Информационные системы Россельхознадзора отслеживают качество сельхозпродукции

Несмотря на сложности с геополитической обстановкой и санкционное давление, Управление Россельхознадзора ни на минуту не ослабляет контроль за обеспечением биологической, фитосанитарной и продовольственной безопасности региона. При этом в деятельности самого контрольно-надзорного ведомства в последнее время произошли заметные изменения: с одной стороны, приоритет отдается профилактике, а с другой — проводится достаточно серьезный анализ работы хозяйствующих субъектов с использованием информационных систем.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области, с начала 2022 года ведомство провело более 800 контрольных (надзорных) мероприятий, причем 95% из них прошли без взаимодействия с контролируемыми лицами. Все необходимое для проверок специалисты получают через комплекс информационных систем Россельхознадзора: «ВетИС», «Аргус-Фито», «Сатурн» и другие — всего их более двадцати.

Так, информационная система «Меркурий», разработанная Россельхознадзором, позволяет отслеживать перемещение продукции «от поля до прилавка». «Сегодня можно констатировать, что электронная ветеринарная сертификация, обеспечиваемая системой «Меркурий», стала эффективным регулятором качества и безопасности животноводческой продукции. Анализ данных, которые содержатся в системе, позволяет отслеживать все логистические цепочки и не допускать перемещения фальсифицированной и опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животноводства. Кроме того, с использованием ФГИС «Меркурий» мы можем исключить нелегальные схемы и установить «фантомные» площадки. Так называются несуществующие производственные площадки, на которых по документам ведется производство или хранение подконтрольной продукции. Недобросовестные товаропроизводители используют их для проведения не совсем законных операций, например, введения в оборот продукции неизвестного происхождения. В этом году мы выявили 35 таких площадок», — рассказывает руководитель Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей Палькин.

По его словам, в системе «Меркурий» зарегистрировано 17639 хозяйствующих субъектов Чувашии. С начала года оформлено более 12 млн ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.

Информационная система «Аргус-Фито» позволяет принять превентивные меры по предупреждению нарушений при ввозе на территорию республики продукции растительного происхождения. Одно из наиболее частых нарушений — неизвещение о поступлении подконтрольных Россельхознадзору грузов по месту назначения. Так, с начала текущего года выдано 54 предостережения, направленных на недопущение подобных нарушений.

С 1 сентября 2022 года Россельхознадзор ввел в промышленную эксплуатацию систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов — ФГИС «Сатурн». Сейчас в системе зарегистрировано 350 хозяйствующих субъектов республики, прием заявок от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на включение в перечень продолжается.

Еще одно направление работы Управления — проведение федерального лабораторного мониторинга. С начала 2022 года ведомством в рамках эпизоотического мониторинга и мониторинга качества и безопасности пищевой продукции отобрано более двух тысяч проб. Их направили на исследования в аккредитованные лаборатории, подведомственные Россельхознадзору. В Чувашии в качестве референтного центра Россельхознадзора по лабораторным исследованиям, а также испытательного центра в системе ГОСТ Р по сертификации пищевых продуктов, продовольственного сырья и кормов выступает Чувашский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

АЛЕКСЕЙ ЦАПЛЕНКОВ,

директор ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»:

— ФГБУ «ВНИИЗЖ» осуществляет диагностику и профилактику болезней животных, птиц, рыб и пчел, проводит лабораторные исследования в области ветеринарии, пищевой продукции и сырья животного и растительного происхождения, почвы, грунта и воды, карантина и защиты растений, семеноводства, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и их компонентов.

В своей работе мы ориентируемся на интересы заказчика, тесно взаимодействуем с предприятиями и держим обратную связь по всем вопросам. Кроме того, на базе учреждения действует учебный центр, где начиная с 1999 года ежегодно повышают квалификацию сотни специалистов со всей России.

АЛЕКСЕЙ ПАЛЬКИН,

руководитель Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области:

— Поздравляю всех тружеников села и предприятий агропромышленного комплекса с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! В этот праздничный день примите слова искренней признательности за вашу любовь к родной земле, желание и умение на ней плодотворно трудиться. От всей души желаю вам новых свершений на благо Чувашской Республики, неисчерпаемой энергии, мира, достатка и благополучия!