Путина в «Карамышевском»

Уборка урожая на полях республики практически завершается. На исходе дней она и в фермерском хозяйстве Алексея Афанасьева «Карамышевский» Козловского района. Только урожай здесь особенный — живой.

…Отливающий золотом карп, только что поднятый рыбаками неводом, яростно бьется в сетях. Иные экземпляры тянут не на один килограмм. После сортировки рыбу загружают в специальные живорыбные емкости, установленные на грузовиках, и отправляют оптовикам. Их точек в городах республики немало, оттуда карп, толстолобик и белый амур без промедления попадают на рынки, в магазины. В рыбном павильоне Центрального рынка Чебоксар возле лотков с продукцией «Карамышевского» всегда многолюдно. А постоянные частные потребители из соседнего Татарстана закупают рыбу партиями по нескольку центнеров — очень уж любят там карамышевского карпа… В «Карамышевском» действует свой коптильный цех, за продукцией которого выстраиваются очереди.

По отзывам покупателей, рыба от этого производителя отличается свежестью и чистым вкусом. В собственном кормоцехе хозяйства производятся только высококачественные корма и добавки. В «Карамышевском» у рыбки преимущественно натуральный рацион прикормки, состоящий из подсолнечного жмыха, шрота, патоки, кукурузы, ячменя, пшеницы. Молодь вначале питается зоопланктоном, а к осени — растительностью. Пород карпа множество. Есть среди них и чисто чувашская, выведенная в рыбхозе «Карамышевский». От других она отличается более низким количеством мелких косточек.

«Карамышевский» сегодня — это полносистемное рыбоводное хозяйство с прудами всех видов — 11 нерестовых, 4 выростных, 2 нагульных пруда, где карп набирает товарную кондицию. Есть еще крытый зимовальный комплекс с 46 бассейнами на 50-60 тонн постоянного содержания живой рыбы.

Это предприятие в своем роде уникальное, с непростой постперестроечной судьбой, как и множество других организаций АПК. Промышленным рыбоводством в Чувашии начали заниматься в середине 1960-х годов, когда был создан первый рыбхоз «Киря» в Порецком районе. Спустя некоторое время на свет появился «Карамышевский» — на базе знаменитого тогда хмелеводческого совхоза «Волга». В 1981 году рыбхоз отделился от совхоза, став самостоятельным предприятием под руководством Петра Смирнова. Впоследствии заслуженного работника сельского хозяйства Чувашии, кавалера ордена «Знак Почета». Вскоре предприятие вышло на объем производства 400 тонн товарной рыбы ежегодно.

В сложные 1990-е годы хозяйство было преобразовано в сельскохозяйственный кооператив. Но выживать в тех условиях стало трудно и пришлось пойти под «крышу» стороннего инвестора — Казанской железной дороги. Тогда многие сельхозпредприятия так делали, чтобы выжить. Позже оно было преобразовано в племенное ГУП, что расцвета тоже не принесло — в конце 2000-х годов встал вопрос о банкротстве.

Новая история «Карамышевского» началась в 2011 году, когда предприятие возглавил Юрий Афанасьев. Личность в отрасли известная, всю жизнь он занимался рыбоводством, кандидат биологических наук. Именно Юрий Иванович положил немало сил на то, чтобы возродить былую славу «Карамышевского», наладив полный цикл производства. Площадь водного «зеркала» на сегодня, как и в прежние времена, составляет 246 гектаров, на которых эффективно выращивают рыбу. А главное, хозяйство вышло практически на «советский» объем производства рыбы — около 400 тонн. В прошлом урожайном году выловили 395 тонн товарной рыбы.

Со временем Юрий Иванович передал бразды правления сыну Алексею. И не ошибся — наследник крепко держит в руках такое сложное хлопотное дело. Надо содержать пруды в надлежащем состоянии, модернизировать технический парк. А сам Юрий Иванович неустанно консультирует, каждодневно следит за процессом. А еще строит планы по развитию предприятия, прежде всего, в части племенной работы, улучшения породы рыбы.

В ближайшей перспективе предприятия — реконструкция холодильных камер, рыбокоптильного цеха. А самое главное — завершение строительства рыбоводной базы на 300 тонн, что позволит на постоянной основе выращивать порядка 150 тонн форели и стерляди. Как считает Юрий Афанасьев, при должной поддержке республики хозяйство сможет в ближайшее время увеличить производство рыбы до 600 и более тонн.