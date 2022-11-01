На прием с теленком

Но ветеринар не только лечит

Как известно, ветеринарная служба города Чебоксары занимается сохранением здоровья крупных и мелких домашних животных. Но перед ней стоят и другие задачи. Например, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в городе. Или предупреждение болезней животных и обеспечение безопасности выпускаемой продукции животного происхождения. Также она занимается защитой населения от общих для животных и человека болезней, и даже пищевых отравлений.

Примечательно, что в клинике ветеринарной службы принимаются не только маленькие домашние животные — ведется прием и более крупных сельскохозяйственных животных. Например, сюда приводили козлят, телят и жеребят. На приеме можно встретить экзотических и диких животных. Главное, здесь можно получить профессиональные ветеринарные услуги.

На сегодняшний день столичная ветслужба предлагает широкий спектр своих услуг. Среди диагностических процедур — сбор анамнеза (опрос хозяина) и проведение клинического осмотра животного. На ветстанции также проводят визуальную и лабораторную диагностику, сложные операции и стерилизацию домашних животных. При необходимости здесь же можно приобрести все необходимые лекарственные средства для своего питомца.

Кстати сказать, в Чебоксарах вакцинировать домашнее животное против бешенства можно бесплатно. Такая прививка, как известно, — залог здоровья и питомцев, и людей, так как заболевание опасно для всех. Кстати, борьба с распространением этого опасного заболевания ведется и среди диких животных. Для этого ветеринарные специалисты раскладывают на особо охраняемых природных и зеленых территориях Чебоксар вакцины в виде съедобных брикетов. Они предназначены для оральной вакцинации лис и енотовидных собак.

Но помимо вакцинации питомцев против бешенства ветеринарные специалисты проводят и другие профилактические мероприятия. Их цель — не допустить распространения общих для человека и животных заболеваний.

Как рассказали в ветеринарной службе, в Чебоксарах не редкость не только «квартирные» домашние животные, но и сельскохозяйственные. Как правило, последние содержатся в личных подсобных хозяйствах горожан. Такие животные (крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, свиньи и птицы) ежегодно повергаются вакцинации против сибирской язвы, бешенства. Также они исследуются на туберкулез, лейкоз, бруцеллез, грипп птиц и на ряд других опасных болезней.

Чтобы контролировать эпизо-отическую ситуацию (распространение инфекционных болезней животных) в городе, ветеринарные специалисты в режиме постоянного мониторинга проводят исследования на грипп птиц у домашней и дикой птицы, на африканскую чуму свиней у свиней и кабанов.

Для тех, кто путешествует с животными или участвует с ними в выставках, Чебоксарская городская служба по борьбе с болезнями животных оформляет ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарного свидетельства формы № 1, ветеринарной справки формы № 4) на кошек и собак. В них содержатся данные о территориальном и видовом происхождении, о клиническом осмотре животного, эпизоотическом благополучии территории его происхождения, данные о вакцинации животного, а также сведения, позволяющие его идентифицировать.

Помимо этого в ветеринарной клинике проводится чипирование домашних животных — это современный способ идентификации животного. Также электронный микрочип значительно увеличивает шансы найти питомца, если он потеряется. И не переживайте, процедура абсолютно безопасна и безболезненна для вашего любимца.

Еще одно важное направление работы столичной государственной ветеринарной службы — проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. Все овощи, ягоды, фрукты, грибы, мед, мясо и рыба перед тем, как попасть на прилавки столичных рынков и ярмарок, проходят обязательную проверку. Именно благодаря этой работе каждый горожанин может быть уверен в том, что на официальных городских торговых площадках он может приобрести безопасную продукцию.

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