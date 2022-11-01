Большой этнографический диктант писали на фоне Вышитой карты России

Более 30 человек пришли в Чувашский национальный музей, чтобы вместе написать Большой этнографический диктант. «Учебным классом» для них стал выставочный зал, в котором экспонируется Вышитая карта России. «Именно здесь сильнее всего чувствуется культурное многообразие и единство нашей страны», — объяснила выбор места директор Национального музея Ирина Меньшикова.

Задания диктанта были оформлены в виде тестов: 20 общефедеральных вопросов о культурных особенностях и традициях народов, населяющих нашу страну, и еще 10 специальных вопросов, уникальных для каждого региона. На выполнение заданий отводилось 45 минут.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ • Большой этнографический диктант и в России, и в Чувашии проводится уже в седьмой раз. Главная его цель — привлечь внимание к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну. С каждым годом акция становится все популярнее. В 2016 году в ней приняли участие около 90 тысяч человек, а в прошлом году — более 2,5 миллиона. • Этнографический диктант проводится и в формате онлайн. Сегодня — последний день, когда можно подключиться к акции. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Большого этнографического диктанта.

Диктант на фоне карты писали люди всех возрастов — от 17 до 69 лет. Были среди них учителя, сотрудники министерств, руководители и члены национально-культурных объединений, работники чебоксарских музеев, а также студенты и школьники. Многие из них уже имели опыт участия в акции. «На этнографический диктант я пришла во второй раз, — рассказала чебоксарка Анна Сенина. — Было очень интересно узнать какие вопросы будут в этом году, и вообще я считаю, что это мероприятие очень полезное».

Квестом для взрослых назвала диктант сотрудник Чувашского национального музея Алина Иванова. «Зачастую пройти его помогают не столько теоретические знания, сколько жизненный опыт, общение с представителями разных регионов и народов нашей страны».

Кристина Христофорова