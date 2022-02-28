Из Чувашии выехала первая машина с гуманитарной помощью жителям Донбасса

Сегодня из Чувашии отправили первую грузовую машину с гуманитарной помощью жителям Донбасса. На борту фуры – 20 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Гуманитарный груз доставят в Ростовскую область, где развернуты логистические центры по приему гуманитарной помощи для беженцев, а дальше отправят в Донецкую и Луганскую народные республики.

Организацию сбора и доставки ценного груза взяло на себя региональное отделение политической партии «Единая Россия». Общими усилиями депутатов партии, крупных предприятий, общественных организаций и жителей республики удалось собрать самое необходимое. В составе груза — восемь тонн муки и две тонны перловой крупы, произведенные из зерна, выращенного аграриями Чувашии. Еще десять тонн — продукты питания и товары первой необходимости. Это игрушки, гигиенические и дезинфицирующие средства, канцтовары, детское питание, консервы, питьевая вода. Свою продукцию, в частности, предоставили «Чувашхлебопродукт», «Продовольственный фонд Чувашской Республики», «Вурнарский мясокомбинат», «Букет Чувашии», «Химпром», фабрика «Пике». Так, агрохолдинг «Вурнарский мясокомбинат» передал жителям ЛНР и ДНР 500 банок консервов, швейная фабрика «Пике» — 120 комплектов мужского и женского нижнего белья, пижам и платьев, а чебоксарская компания «Букет Чувашии» — три тонны питьевой воды в бутылках.

Как сообщила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, развернутый в республике на базе санатория «Лесная сказка» пункт временного размещения беженцев готов в любое время принять до 600 вынужденных переселенцев из Донбасса. По данным на вторник, пока в Чувашию прибыли 18 человек. Несколько семей с детьми разместились в пункте временного пребывания, остальные — остановились у родственников. В пунктах временного размещения людей стараются обеспечить всем необходимым, однако не хватает бытовой техники. Очень нужны холодильники, микроволновки.

По словам министра Алены Елизаровой, в адрес Главы Чувашии Олега Николаева и Минтруда республики поступают обращения от жителей Чувашии, готовых помочь попавшим в беду людям и финансово. И потому со 2 марта фонд развития Чувашии «Перле» начнет сбор денежных средств в помощь беженцам Донбасса от всех неравнодушных. «Люди действительно оказались в беде. Наш долг, наш зов сердца – помочь им всем, чем можем», — призвала Алена Елизарова, поблагодарив всех, кто откликнулся – волонтеров, предпринимателей, общественников, партию — за помощь.

Сбор гуманитарной продолжается. При первой необходимости будет сформирован новый груз для отправки.

Николай Николаев, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Чувашии: — По всей стране партия «Единая Россия» инициировала сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР И ДНР. Хочу выразить слова благодарности всем неравнодушным жителям, депутатам, крупным предприятиям, аграриям республики, которые откликнулись и собрали гуманитарную помощь тем, кто оказался в очень непростой ситуации. Понимаем, как им тяжело, сопереживаем. Убежден, что помощь, которая идет жителям Донбасса, будет полезна. Мы знаем, что среди беженцев много детей. Поэтому собрали и памперсы, и игрушки, и канцтовары. Убежден, что в ближайшее время восторжествует справедливость, наступит мир, и мы уже будем помогать нашим друзьям восстанавливать народное хозяйство этих республик. В случае необходимости мы готовы приступить к сбору и других видов помощи. Возможно, такая потребность возникнет по лекарственным препаратам.

Цифра

27 пунктов сбора гуманитарной помощи развернуты в Чебоксарах