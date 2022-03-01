Чебоксарцы автопробегом поддержали спецоперацию на Украине

Столько автомобилей и развевающихся флагов самых разных национальностей горожане не видели давно. Так представители различных диаспор и конфессий провели в республике автопробег в поддержку российской армии и выполнения ею задач в ходе спецоперации.

На «Контуре» около 70 автомобилей выстроились в знаки «Z» и «V». После чего две колонны автомобилей с наклеенной символикой двинулись по Московскому проспекту в сторону парка Победы.

Среди участников — активисты Чувашского национального конгресса и Ассамблеи представителей народов, проживающих в республике, представители различных спортивных федераций. В ходе проведения акции присоединялись к ней и горожане, проезжающие мимо, но поддерживающие наших ребят, отстаивающих интересы страны.

«Изначально мы планировали, что на нашей мирной акции будут участвовать только отечественные автомобили, – рассказал представитель федерации тайского бокса Чувашии Денис Синельников. — Но мы решили не вестись на европейские санкции, не делить на «наше» и «не наше».

По словам заместителя председателя Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашии, Салмана Майрукаева, желающих было гораздо больше, но пришлось строго регламентировать количество участников, чтобы не создавать в городе пробок.

В парке Победы участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память российских военных, погибших в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.