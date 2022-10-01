«Леопардовые» на низком старте: «ЧГУ-Атланта» готовится к новому сезону

Со дня на день начнется новый сезон для женского баскетбольного клуба «ЧГУ-Атланта». Подопечным Никиты Иванова предстоит выдержать серьезную конкуренцию сразу в двух турнирах — Студенческой лиге РЖД и профессиональном чемпионате высшей лиги по баскетболу.

За плечами «леопардовых» уже много ярких и успешных турниров. Баскетболистки под руководством Никиты Иванова два года подряд становились чемпионками Студенческой лиги РЖД — в нынешнем сезоне титул важно будет защитить. Если говорить о результатах в профессиональном баскетболе, то команда «ЧГУ-Атланта» в дебютном сезоне преподнесла во многом неожиданный подарок для местных любителей игры в оранжевый мяч, заняв третье место в аналоге нынешней высшей лиги — «суперлиге-2». После относительной неудачи в прошлом году в нынешнем сезоне «леопардовые» снова попробуют порадовать своих болельщиков медалями профессиональной лиги.

Состав клуба «ЧГУ-Атланта» претерпел значительные изменения. Конечно, на месте остаются «старожилы» коллектива — опытная Олеся Огурцова, которая может как забросить важный мяч, так и подбодрить молодых подруг по команде в трудную минуту. Серьезный вклад в командный рисунок дружины вносит Валерия Баландина. В то же время стан «леопардовых» пополнили новые баскетболистки — Ксения Король, Валерия Косинова, Елизавета Ларина, Кристина Завьялова, Алина Гончаренко…

На этой неделе подопечные Никиты Иванова начнут свой путь в Студенческой лиге РЖД — команда «ЧГУ-Атланта» проведет три встречи во Владимире. Первые игры дома данного турнира запланированы на 3 и 4 ноября. Если же говорить о чемпионате высшей лиги, то соревнования для столичного коллектива стартуют c гостевых матчей против «Юности» из Пензенской области 22 и 23 октября. А первые игры в родных стенах у «леопардовых» намечены на 7 и 8 ноября против «Надежды-2» (Оренбургская область). Приходите поддержать команду «ЧГУ-Атланта» на домашние матчи в спорткомплекс «ЧГУ» по адресу: улица Университетская, 38. Вход на матчи бесплатный!