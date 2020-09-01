Чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова поступила на отделение журналистики ЧГУ

«Чебоксары — это мое сердце»

В силу возраста и гендерной принадлежности я вряд ли смогу конкурировать в художественной гимнастике. А вот одна из ее представительниц имеет все шансы составить конкуренцию мне — в профессии журналиста. И наверняка это сделает — с ее усердием, трудолюбием, верой в себя. Благодаря этим качествам, в частности, она и стала пятикратной чемпионкой мира. Речь — об уроженке Чебоксар Евгении Левановой, которая, как уже сообщала наша газета, с нынешнего учебного сезона является студенткой отделения журналистики ЧГУ.

В интервью «Советской Чувашии» титулованная спортсменка рассказала о том, что побудило ее поступить на журфак, отметила детали работы представителей СМИ, озвучила один из секретов, ведущих к успеху в гимнастике.

СПРАВКА «СЧ» Евгения Леванова выиграла чемпионаты мира по художественной гимнастике в 2017, 2018, 2019 годах в групповых упражнениях. Является пятикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером ЧМ, бронзовым призером ЧМ, заслуженным мастером спорта России. Тренирует ее именитая Ирина Винер-Усманова.

— Евгения, поздравляю с поступлением на журфак ЧГУ! Мне, как выпускнику этого факультета, приятно, что вы выбрали именно его.

— Спасибо!

— Как получилось, что вы решили обучиться именно журналистике?

— В прошлом году меня пригласили в Чувашский государственный университет на встречу со студентами отделения журналистики. Эта встреча мне запомнилась, вдохновила меня, и я решила попробовать себя в чем-то новом. С нетерпением жду начала учебы. Пока все только в планах, которые, конечно же, в ближайшее время буду реализовывать. Очень хотелось бы, чтобы все получилось в этой сфере.

— Вам часто приходилось общаться с действующими журналистами. Обратили внимание на нюансы их работы?

— Да, часто с ними сталкивалась. Для себя я делала какие-то выводы, подмечала детали — особенно после того как загорелась идеей стать журналистом. Каждый по-своему интересен. Бывают разные журналисты — например, те, кто задает каверзные вопросы и заходит с разных сторон.

Или другой момент. Как вы знаете, спорт в России сейчас стали освещать намного больше, чем в предыдущие годы. И очень часто бывает, что ты в интервью отвечаешь по-своему, а в публикации в газете или интернете видишь обратное: твои слова могут перевернуть, видоизменить.

— И как вы на это реагируете?

— Это мне очень не нравится (смеется). Но журналисты, делая яркие заголовки, яркие интервью, вызывают у читателей какой-то спрос. Появляется больше зрителей, слушателей.

— Контактировали и с иностранными журналистами?

— Да, иногда приходилось. Но так как я владею английским не супер, вопросы были легкие и ответы были легкие. Не было какого-то заостренного, сложного интервью. Все было легко и просто.

— Среди студентов журфака ЧГУ — несколько действующих спортсменок. Кажется, я догадываюсь, кто может выпустить студенческую профильную газету.

— Было бы интересно попробовать это сделать. С Ланой Прусаковой (фристайлистка, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр, студентка журфака ЧГУ. — Прим. ред.) уже познакомилась. Можно подумать и договориться с девчонками — может, и сотворим что-нибудь в будущем. Посмотрим!

«Каждая медаль дорога по-своему»

— Синхронистка Светлана Ромашина сетовала, что ее вид спорта журналистам интересен в основном во время Олимпийских игр. Вы чувствуете подобное к художественной гимнастике?

— Не могу жаловаться, потому что с каждым годом художественная гимнастика освещается все больше и больше. Спасибо большое нашему главному тренеру Ирине Александровне (Винер-Усмановой. — Прим. ред.), она очень старается и много делает для того, чтобы наш вид спорта был популярен. Он уже процветает и становится все лучше и лучше.

— В вашей коллекции наград — пять золотых медалей чемпионатов мира. Наверное, среди них есть та, которая для вас по той или иной причине наиболее дорога?

— Каждая медаль для меня по-своему очень ценная. Первая медаль — это первая медаль, да и следующие медали тяжело давались. Последний чемпионат оказался для меня сложным эмоционально и морально. Поэтому не могу выделить одну медаль, каждая — по-своему любима.

— Мы привыкли, что российская художественная гимнастика на международной арене ассоциируется с «золотом». Но как вы воспринимаете серебряные медали?

— По-разному. Бывает, хорошо, бывает, плохо. Но мы всегда стремимся держать планку, не подводить страну, тренера, самих себя. Двадцать лет Россия держит в этом виде спорта высоченную планку, мы для этого делаем все, тренируемся по десять часов в зале, во многом себя ограничиваем. Мало кто знает, что происходит за этой красивой, когда мы стоим на пьедестале, картинкой. Может, это и хорошо: как говорит наш тренер, на ковре мы должны казаться легкими, порхающими, как бабочки, чтобы никто не знал, что скрывается внутри нас.

— Как вы научились той концентрации, которая помогает избегать волнения во время выступлений?

— Мы до сих пор учимся этому. У нас огромный штаб специалистов: психологи, врачи, которые помогут в любой сложной ситуации, успокоят, настроят. Но главный секрет — в многочасовых тренировках. Благодаря им мы разрабатываем мышечный стереотип, мышечную память. И при сильном нашем волнении и страхе мышцы автоматически выполняют свою работу.

— Ваша главная цель сейчас — Олимпийские игры?

— Да, конечно. Дай бог, чтобы они в следующем году состоялись. Всякое может быть, в связи с ситуацией, которая происходит во всем мире, мы не знаем, что нас ждет завтра.

«Меня вдохновляла Евгения Канаева»

— Как пандемия повлияла на вашу жизнь?

— Было очень тяжело и морально, и физически. Но морально больше: нас на три месяца закрыли на базе в Новогорске. Но еще раз спасибо нашему тренеру Ирине Александровне, она для нас сделала все. Мы были на базе одни, без представителей других видов спорта. Она очень переживала, что мы выйдем из формы, но благодаря ей мы жили в прекрасных условиях, могли тренироваться. После трех месяцев карантина мы вышли, участвовали в первом в истории онлайн-турнире, где заняли первое место.

— Соревнования онлайн в шахматах я еще представляю. А как это выглядело в художественной гимнастике?

— Турнир был организован Всероссийской федерацией художественной гимнастики. Каждая заявленная страна выступала у себя дома, и в режиме онлайн судьи оценивали выступление. Были, конечно, проблемы с интернетом, но все-таки удалось провести этот первый турнир. Конечно, было непривычно выступать без зрителей, но соревновательный момент всем нам был необходим, так как уже давно не было никаких турниров.

— Расскажите, как вы пришли в художественную гимнастику?

— В Чебоксарах открылась первая школа, секция по художественной гимнастике, мама меня привела. Мне тогда было четыре года. И я, получается, уже 16 лет, как застряла в этом виде спорта (смеется).

— С учетом того, что вам приходилось себя во многом ограничивать, возникала ли шальная мысль бросить все это дело?

— Скорее нет, чем да, потому что когда ты уже несколько лет в этом виде спорта и понимаешь, что у тебя есть прогресс, идешь вперед, заканчивать нет желания. Бывают моменты сложные морально и эмоционально, но я их перебарываю и с большей мотивацией иду вперед.

— Кто был для вас ориентиром из действующих на тот момент гимнасток?

— В свое время меня мотивировала и вдохновляла Евгения Канаева, на данный момент — двукратная олимпийская чемпионка. Мне она очень нравилась, я смотрела на нее и всегда хотела быть как она. Она сейчас тренер сборной России, и когда тренируюсь, вижусь с ней. Могу соприкоснуться с кумиром моего детства, вдохновителем, это очень круто! Когда я только приехала в сборную России, для меня это все было просто «вау!». С открытым ртом и горящими глазами я ходила и поначалу не верила, что нахожусь рядом с такими именитыми спортсменками.

«Любимым Чебоксарам — успехов и процветания»

— Есть ли у вас спортивные и не только увлечения помимо художественной гимнастики?

— Могу следить за фигурным катанием — тоже очень красивый вид спорта, синхронным плаванием. Порой могу включить игровые виды спорта — баскетбол, волейбол, хоккей. Из мира вне спорта — могу в свободное время читать, смотреть фильмы, рисую. Стараюсь учить английский язык. Люблю выходить на улицу — иногда одна, в полной тишине, поближе к лесу, послушать через наушники классическую музыку, ловить гармонию. После этого энергия приходит и хочется покорять мир.

— Как часто бываете на родине?

— Редко. В последний раз была полгода назад. Сейчас появилось несколько свободных дней, и я приехала сюда. К тому же это еще совпало с моим днем рождения. В качестве почетного гостя на днях побывала на открытии футбольного поля в ЧГУ. Была очень рада и пожелала университету успехов, дальнейшего процветания. Также проводила время с родными и близкими, так как давно их не видела.

— Заваливают ли вас просьбами привезти из Чебоксар какой-нибудь сувенир?

— Какое-то время просили, но я всем уже все привезла, и больше пока никто не просит.

— Юбилейные даты недавно были у Чувашии, у Чебоксар. Есть повод что-нибудь пожелать своим землякам.

— Главное — идти к своей цели, несмотря ни на что. Как говорит наш тренер, переть как танк. Слушать свое сердце, делать, что нравится, заниматься любимым делом — и тогда все получится. Своему любимому городу хочу пожелать процветания, успехов и, конечно же, развития.

— Для вас Чебоксары — это…

— Это мое сердце, родной город.

О родителях

— Спасибо моим папе и маме, — говорит Евгения Леванова, — их вклад в мои достижения очень немаловажен. Если бы не их поддержка, забота, любовь — не сложилось бы ничего, что я имею. Это и их заслуга — порой даже больше, чем моя.

ЕКАТЕРИНА ЛЕВАНОВА, мама Евгении: — Когда моя дочь достигла четырехлетнего возраста и ее можно было отдавать в спорт, здесь появилась Федерация художественной гимнастики Чувашии. Она стала заниматься, выплескивать свою энергию и потихоньку-потихоньку-потихоньку давать результаты. Когда Жене исполнилось 11,5 года, ее пригласили в Нижний Новгород. Там она жила в общежитии, мы через каждые две-три недели приезжали: или сами там ночевали, или иногда забирали на несколько дней в Чебоксары. Когда ей исполнилось 16 лет, получила приглашение в Москву.

Она никогда не жаловалась, на тренировки ходила с удовольствием. Нравилось ей и мячи подбрасывать, ленты, булавы (смеется).

Ни разу в жизни я не смотрела ее выступления вживую. Разве что контрольную тренировку в Казани посмотрела, и то закрывала глаза и сквозь пальцы подсматривала. Все остальное — только в записи. Когда начинается прямая трансляция соревнований, ухожу из дома, гуляю, возвращаюсь только тогда, когда знаю результат. Потому что думаю, что волнение передается, и я на ментальном уровне могу вдруг повлиять. АНАТОЛИЙ ДАНИЛОВ,

заведующий отделением журналистики ЧГУ: — Леванова уже имеет хорошие навыки работы телевизионным журналистом, выступала на Первом канале и других федеральных каналах, в том числе поздравляла Чебоксары с юбилеем. Плюс она активно ведет социальные сети, грамотно действует. А сейчас коммуникации в журналистике плавно переходят в социальные сети. С учетом всего этого все данные у нее есть для того, чтобы стать хорошим специалистом.

Наши студенты традиционно проявляют себя не только в творчестве, образовании и науке, но и в других направлениях деятельности — в частности, в спорте, в различных конкурсах. У нас учатся «мисс России» Юлия Полячихина, чемпионка Универсиады Лана Прусакова, чемпионка мира по каратэ Ангелина Гордеева, а сейчас поступила Евгения Леванова. То что помимо спортивной профессии они осваивают и «гражданскую» — это здорово, так и должно быть. Потому что жизнь многогранна, спорт в какой-то степени быстротечен, особенно — художественная гимнастика.

Огромная благодарность вот такой молодежи, которая берется защищать честь России, республики, города, университета. Мы болеем за наших студентов-спортсменов и будем создавать все условия, чтобы они не только успешно осваивали предметы, но и готовились к выступлениям за сборную России. Дай бог, чтобы Олимпиада состоялась в следующем году.

Фото из vk.com Левановой

Студенческая книжка и зачетка — новые атрибуты Евгении Левановой на несколько лет.