Студенты чувашских вузов освобождены от платы за проживание в общежитиях

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ректоры трех ведущих вузов Чувашской Республики – Чувашский государственный университет, Чувашский государственный педагогический университет и Чувашская государственная сельскохозяйственная академия – освободили студентов от платы за проживание в общежитии в связи с пандемией коронавируса.

Как отметил депутат Госсовета Чувашии, ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров, угроза распространения коронавирусной инфекции сплотила всех. На передовой находятся врачи, волонтеры-медики, сотрудники правоохранительных органов, производств и предприятий непрерывного цикла, торговые работники, выполняющие важные социальные функции.

«Мы не должны забывать и о тех, кто сегодня находится в режиме вынужденной самоизоляции, например, о студентах вузов, в том числе живущих в общежитиях образовательных учреждений. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Чувашский госуниверситет производит зачет уже оплаченной ранее суммы на будущее либо освобождает студентов от платы за проживание», – сказал Андрей Александров.

Кроме того, вузами приняты решения о предоставлении студентам контрактной формы обучения отсрочек по оплате за образовательные услуги.

Опубликовано: 10 апреля 2020 г.


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