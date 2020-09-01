В здании военной кафедры ЧГУ расположится Центр индустриальных инноваций «Син-Энергия»

Военную кафедру решили перестроить. Вернее, не саму кафедру, ее в ЧГУ имени И.Н. Ульянова уже нет, а здание, в котором она располагалась. Уже существует архитектурный эскиз Центра индустриальных инноваций «Син-Энергия», который был разработан специалистами университета. Журналистам его представил ректор учебного заведения Андрей Александров.

Впереди еще много работы, но, судя по тому, как идеи, рождающиеся в ЧГУ, воплощаются в жизнь, можно предполагать, что реализацию этого проекта мы увидим в скором будущем.

Здание, которое планируется построить на месте отслужившего свое корпуса «З», должно украсить город. Но самое главное, здесь будут размещены новые лаборатории предприятий-партнеров, установлено оборудование для экспериментов и исследований, ведь здания сами по себе, как бы красивы ни были, ничему научить не могут.

Выпускники школ, которые захотят получить в университете технические специальности для энергетического кластера или сферы IT-технологий, а также машиностроения, строительства, химической промышленности, смогут заниматься там, изучая науки на стыке разных дисциплин. Уже давно стало общим местом, что все открытия сейчас появляются именно на стыке наук. Этот центр будет междисциплинарным. Причем, по словам ректора Андрея Александрова, гуманитарии также не останутся в стороне: журналисты и переводчики, которые захотят разбираться в обработке больших данных, новых технических направлениях, тоже найдут тут себе место.

Есть и еще одна интересная задумка, чтобы самые подготовленные ученики школ приходили учиться в наш университет. Здесь планируют заниматься их профориентацией. Чтобы они еще до поступления в вуз смогли «попробовать на зуб» будущую специальность, проверить, насколько интересно им то или иное направление.

Фото Олега Мальцева

Ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров рассказал журналистам, как изменится подготовка студентов благодаря инновационному центру.