ЧГУ приглашает на праздничный видео-концерт, посвященный Дню Победы

Проект реализован по инициативе студентов вуза. В него включены лучшие номера за 2015 — 2020 годы, подготовленные ДК ЧГУ и творческими объединениями учащихся.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, когда впервые за всю историю великого праздника нет возможности произнести слова благодарности и лично вручить цветы тем, кому обязаны жизнью, молодое поколение помнит подвиги предков и чтит память о них. Своим проектом студенты хотят выразить огромную благодарность всем ветеранам и труженикам тыла, тем, кому современное поколение обязано жизнью.

Приглашаем всех присоединиться к трансляции, которая начнется

9 мая в 11 ч в официальной группе ВК https://vk.com/dkchgu

Почтим память предков — героев вместе.