Студенты ЧГУ Эльдар Алиев и Аллабай Аманмухамметов спасли женщину от нападавшего

Студенческую жизнь в наше время легкой и беззаботной не назовешь. А уж у иностранных студентов сложностей хватает с лихвой. Приходится перерабатывать большое количество информации на чужом языке, в быту постоянно сталкиваться с незнакомыми обычаями и порядками. И, наверное, единственная возможность выдохнуть — это вечернее время, когда день на исходе и все трудности позади.

Но у Эльдара Алиева и Аллабая Аманмухамметова вечер, который они решили провести у своего земляка, оказался полным приключений. Молодые люди ужинали, когда услышали женский крик. Увидев в окно, что мужчина повалил пожилую женщину на землю и пытается ее задушить, выпрыгнули из этого самого окна прямо в шлепанцах. Благо квартира была на первом этаже. Нападающий, увидев неожиданных защитников, бросился бежать. Эльдар занимается легкой атлетикой и сумел не только догнать нападавшего, но и скрутить. Тем временем Аллабай помог испуганной женщине прийти в себя и вызвал полицию.

Продолжился вечер в отделении полиции, где они давали показания. И только ночью вернулись домой, предварительно проводив женщину до подъезда.

Об этом происшествии так никто и не узнал бы, но Татьяна Аксанова, на которую напал незнакомец, написала ректору ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрею Александрову письмо. В нем она рассказала, что когда приехала из Казани в Чебоксары погостить и возвращалась с прогулки, на нее напал странный человек, и, если бы не замечательные студенты, которые учатся в вузе на юридическом факультете, ей бы несдобровать.

Это событие без внимания не оставили: на днях студентам в торжественной обстановке вручили благодарственные письма от ректора вуза. На церемонию вручения пришли однокурсники и преподаватели факультета, председатель Общественного совета при МВД Чувашии, ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев и член совета, руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения «АнтиДилер» Альберт Ильин.

Кроме благодарственных писем за мужественный поступок самим студентам, Валерий Андреев вручил благодарственные письма от Общественного совета МВД республики еще и родителям ребят за воспитание прекрасных сыновей. В Туркменистане очень нестабильный Интернет, но несмотря на это с семьями студентов все-таки удалось связаться, и они участвовали в торжественном мероприятии онлайн. Было заметно, что брат Эльдара и отец Аллабая, которых присутствующие видели на большом экране, очень волновались.

Аллабай вырос в дружной семье, его даже назвали в честь деда, который был уважаемым человеком в городе. Мать работает в больнице, отец — на АЗС. У Эльдара семья интернациональная, мама азербайджанка, сотрудник посольства. Отец с братом занимаются бизнесом. Эльдар с первого класса учил русский язык, поэтому знает его хорошо, кроме туркменского и русского владеет еще и турецким, занимается спортом. Аллабай — постоянный участник всех мероприятий, где можно продемонстрировать народные танцы. Юноши были очень удивлены такой реакцией руководства университета и стольких ведомств на совершенно обычный с их точки зрения поступок: они уверены, что ничего особенного не сделали, просто защитили женщину. Заодно, шутят, прошли «практику»: поучаствовали в оформлении протоколов, сами давали показания.

В их адрес говорили много хороших слов, но, пожалуй, самую верную оценку произошедшему дал Альберт Ильин. Он с журналистской непосредственностью обратился к молодым людям, сидящим в зале, рассказав, что личная безопасность будущих юристов из Туркменистана была под угрозой, ребята совершили геройский поступок. Нередко задержания таких нападающих сопряжены с риском для жизни даже для профессионалов. И хорошо, что все закончилось благополучно.

А Валерий Андреев попросил чувашских студентов помогать своим иностранным однокурсникам в адаптации: можно рассказать им об обычаях нашего народа, показать Чебоксары, сводить в музеи и театры. Чтобы они, вернувшись на родину, вспоминали город, в котором учились, как место, где очень много добрых людей. Он заверил, что крепче студенческой дружбы ничего нет, и они могут в этом убедиться сами.

Фото Олега Мальцева

Эльдар Алиев (слева) и Аллабай Аманмухамметов хоть и смущались, когда им аплодировали однокурсники, но позировали фотографам явно с удовольствием.