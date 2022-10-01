Волонтеры вяжут носки и делятся урожаем

Залогом успешного активного долголетия для людей старшего поколения становится волонтерство. С таким лейтмотивом проходил во Дворце культуры тракторостроителей первый в республике форум «серебряных» волонтеров «Кeмeл чун» (Серебряная душа).

Остаться в строю после выхода на пенсию

Мероприятие было приурочено к Международному дню пожилых людей, что неудивительно — ведь многие из них, закончив трудовую деятельность, вливаются в ряды так называемых «серебряных» волонтеров, посвящая себя бескорыстному служению людям, заботе и помощи нуждающимся.

К слову, понятие «серебряный» волонтер зародилось в 2013 году, когда волонтеры-пенсионеры работали на Универсиаде в Казани. Активные и веселые, они сами начали так себя именовать. Название прижилось, а движение год от года становится все масштабнее. Как было сказано на форуме, активными участниками движения в Чувашии являются почти 600 представителей старшего поколения. В Малом зале Дворца тракторостроителей их представляли двести женщин и мужчин элегантного возраста из городов и районов республики.

Открыли форум Глава республики Олег Николаев и министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. Отметив, что проведение форума важно для выработки новых, востребованных временем проектов, Олег Алексеевич заметил, что правительство готово быть волонтерам надежным партнером, чтобы они могли претворялись в жизнь все задумки: «Система социального обеспечения Чувашии за последние годы много сделала для того, чтобы старшее поколение могло сообща вырабатывать и реализовывать новые идеи. В результате родились оригинальные проекты, которые приносят пользу и добро людям».

Поблагодарив «серебряных» волонтеров за активную жизненную позицию, за то, что их проекты признаны в стране как лучшие практики, он объявил, что в республике в текущем году появятся еще два центра активного долголетия — в городе Ядрине и Чебоксарском районе. Сегодня технология активного долголетия «Мой социальный центр» реализуется на базе семи центров социального обслуживания населения.

Также Олег Николаев вручил дипломы победителям республиканского конкурса «Лучший серебряный волонтер 2022 года». Ими признаны Татьяна Тихонова из Чебоксар (номинация «Волонтер-наставник»), Николай Кондратьев из Шумерлинского муниципального округа (номинация «Эковолонтерство») и Зоя Бусоргина из Алатыря (номинация «Социальный экспресс»). Победителем республиканского онлайн-фотоконкурса «Поделись секретом активного долголетия» стала Лина Дмитриева из Новочебоксарска.

Бабушки детям

Движение «серебряного» волонтерства в республике началось с 2016 года. Первыми ласточками были «Экспресс-бабушки» Комплексного центра социального обслуживания Чебоксар. Чтобы общение волонтеров и их подопечных прошло хорошо, будущие «бабушки на час» заранее проходят тестирование на предмет стрессоустойчивости, специальный инструктаж, с ними работают психологи, учат особенностям работы с детьми. Первоначальное знакомство проходит в центре социального обслуживания, где бабушки и дети играют, читают, лепят. Только если они понравятся друг другу, волонтеры идут в семьи. По рассказам директора комплексного центра Ренаты Федоровой, благодаря этому проекту 130 семей приобрели бабушек.

ЦИФРА Почти 600 представителей старшего поколения являются активными участниками волонтерского движения в Чувашии Волонтерство — это не только способ помогать людям, но и возможность найти новых друзей.

Одна из таких экспресс-бабушек — чебоксарка Ольга Ивановна Усманова. Бывшей учительнице сегодня 76 лет. «После выхода на пенсию многие, как и я, начинают задумываться: «А что делать дальше?» Дети «разлетелись», внуки выросли. А ведь хочется быть нужной, общаться с детьми, видеть их радостные улыбки, — рассказывает она. — Так я и стала временной бабушкой». Первоначально готовила к школе детей в шести семьях. А сейчас уже пятый год помогает одной многодетной семье, где мама одна воспитывает четверых детей. Как сама объясняет: «прикипели друг к другу душой». Самые старшие уже не нуждаются в ее опеке, больше занимается младшим сыном, который часто приходит к ней и домой. Но бывает, зовут и те, что постарше: помогите, мол, испечь пирог к маминому приходу. Не отказывает, идет. «Мы ведь бабушки по вызову».

Хватает Ольгу Ивановну на многое — и скандинавской ходьбой увлекается, и деревья сажает, и к детям-инвалидам, которые не ходят, вместе с другими бабушками ездит. Они им ставят сказки: «Только вчера в одной семье лягушку-квакшу изображала». «Такой он неуемный, волонтерский дух, — объясняет она. — Мы ведь из поколения комсомольцев-добровольцев, которые просто стали по-другому называться. Зато жизнь полна ярких эмоций, а главное — в ней есть смысл».

Помощь людям как образ жизни

Круг деятельности «серебряных» волонтеров с каждым годом растет — это и наставничество, и оказание помощи по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, и проведение социокультурных мероприятий, и шефство над домами престарелых. А каких только новых проектов не появляется — «Эковолонтерство», «Социальный туризм», «Ретрогвардия», «Университет третьего возраста» (это движение, где представители старшего поколения изучают иностранные языки).

Один из новых — «Выходной без одиночества». В городе немало одиноко проживающих. Серебряные волонтеры постоянно их навещают, особенно в праздничные дни. Вечерами совместно гуляют, вяжут носки, обучают пользоваться смартфонами. Довольны и сами волонтеры — дома одни не сидят и одинокие пожилые — коротают время за совместным досугом.

Сейчас, в осеннее время года, популярным стало и движение «Поделись урожаем». У многих пожилых есть огороды, где они выращивают много овощей, фруктов. Куда девать? Делятся друг с другом, несут тем, кто уже не в состоянии заниматься огородничеством. Кстати, многие волонтеры помогают более немощным и огород вскопать весной, и ухаживать за ним в течение лета. Зачем им это нужно? По признанию самих волонтеров, ведя такой активный образ жизни они вновь обретают чувство собственной значимости и причастности к чему-то важному в жизни.

Как рассказывали на форуме, при участии волонтеров в республике ежегодно проводится более 80 благотворительных акций, около пяти тысяч добрых дел. Для них это не просто развлечение или возможность пообщаться с интересными людьми, посетить значимые события — это настоящая работа, к которой добровольцы относятся со всей серьезностью: «Возраст — не порок, а один из ресурсов для интересной долгой жизни в обществе».

КСТАТИ

Проект «Экспресс–бабушки» на уровне России признан лучшим социальным проектом и рекомендован для реализации в других регионах. А в нынешнем году победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания стал проект «СКАЗКИ.ru» Новочебоксарского центра социального обслуживания. Серебряные волонтеры центра сами изготавливают куклы, пишут сценарии, постановку и делают видеозапись сказок. Зрителями уже стали «особенные» дети — воспитанники Кугесьского детского дома-интерната для умственно отсталых детей и учащиеся Новочебоксарской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.