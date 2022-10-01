В Беларуси издана открытка с изображением мемориала «Строителям безмолвных рубежей»

Белорусская почта выпустила художественную немаркированную карточку «Беларусь — Чувашия» с изображением мемориала «Строителям безмолвных рубежей» тиражом в одну тысячу экземпляров, сообщил в своем Телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. На открытке памятник чувашским тыловикам, открытый в Козловском районе, соседствует с монументом «Живая память благодарных поколений», установленным в центре Минска. Он изготовлен из сплава советских монет и олицетворяет дань молодого поколения подвигу отцов и дедов, победивших фашизм.

Обе скульптурные композиции появились и в Беларуси, и в Чувашии совсем недавно и даже открыты с разницей всего в один день: мемориал в Козловском районе «родился» 1 июля, а минский памятный знак — 2 июля этого года. Вчера, 6 октября, карточка поступила в продажу в почтовых отделениях соседнего государства. Как отмечают в Министерстве связи и информатизации Беларуси, карточка подготовлена в сотрудничестве с Минцифры Чувашии и Российским военно-историческим обществом.