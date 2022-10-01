Уроженцы Чувашии соберутся на родной земле

Их ждут интересные встречи, концерты и деловая программа

25 октября стартует четырехдневный форум «Знай наших» в рамках Года выдающихся земляков в Чувашской Республике. Его участниками станут уроженцы Чувашии, проживающие в регионах Российской Федерации и зарубежных странах, федеральные и региональные органы власти, молодежь, бизнес, общественные организации и институты развития.

Форум откроется III Международным фестивалем «Созвездие земляков» в Чувашской государственной филармонии. При этом основными треками форума станут сельское хозяйство, промышленность, туризм, искусство и капитаны бизнеса. В последний день форума будет дан старт ХХХII Международному оперному фестивалю имени М.Д. Михайлова. Он откроется мировой премьерой оперы «Сурский рубеж».

«Такой представительный форум, не стесняясь, можно назвать съездом чувашей… Здесь мы собираем земляков со всей России и мира, из разных отраслей и сфер жизнедеятельности», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев. Встречи в таком формате позволят в будущем выработать новые трансформации в деятельности Чувашского национального конгресса, Федеральной культурной автономии чувашей, которые ведут работу по национальной идентификации, сохранению и развитию культуры, традиций.

По мнению Главы республики, на площадке форума должны получить отражение мероприятия, связанные с вовлечением уже состоявшихся бизнесов в реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов — как в виде бизнес-проектов, так и сопровождения бизнес-процессов в качестве консультантов. Помимо этого, важно участие выдающихся земляков в реализации образовательных программ по различным направлениям. Для этого возможно использовать формат площадки «Разговор на равных».

Как отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов, цель форума — продвижение бренда Чувашской Республики на российском уровне и развитие внешнеэкономического сотрудничества: «На сегодняшний день у нас проект программы разработан. Уже направили приглашения нашим выдающимся деятелям, землякам, потомкам выдающихся земляков».

Кроме того, сегодня в республике активно развивается программа промышленного туризма, которую в Чувашии будут использовать для продвижения регионального бренда. В рамках форума земляков по этой программе Минпромэнерго Чувашии планирует организовать выезды на предприятия для гостей и участников мероприятий Года выдающихся земляков. «Уже шесть предприятий изъявили желание показать свои производства. Все в проработке, лично разговариваю с каждым выдающимся земляком», — отметил министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев.

В свою очередь Минсельхоз республики пригласил порядка полусотни уроженцев Чувашии на предстоящий форум земляков.

«Среди них — политики, лидеры общественных мнений, аграрии, имена и продукцию которых знает вся страна. Во время круглого стола обсудим курс Чувашии в развитии сельского хозяйства, — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. — Уверен, будут полезные и интересные идеи. Их можно будет внедрить в работу министерства и приумножить достижения региона в аграрной сфере».

Республиканский Минкульт сделает акцент на профессиональном искусстве. В третий раз в Чувашии пройдет фестиваль «Созвездие земляков». В нем примут участие выдающиеся мастера исполнительского искусства родом из Чувашии, но проживающие в настоящее время в других регионах России. Как рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, программа фестиваля уже сформирована, он продлится три дня и завершится гала-концертом.

Также 28 октября запланирован выезд на мемориал «Строителям безмолвных рубежей», где помимо возложения цветов будет организована концертная программа.