9 февраля. Республика в событиях и лицах

1887 — в деревне Будайка Чебоксарского уезда (в 1940 году вошла в черту г. Чебоксары) родился Василий Иванович Чапаев, талантливый полководец, легендарный командир 25-й стрелковой дивизии, кавалер трех Георгиевских крестов и Георгиевской медали, ордена Красного Знамени. В Чебоксарах ему установлены памятники, его именем названы завод, улица, сквер, открыт музей.

1891 — в д. Яншихово-Норваши Цивильского уезда (ныне Янтиковского района) родился Никита Кузьмич Сверчков, один из основоположников чувашского профессионального изобразительного искусства, народный художник Чувашской АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР. Вошел в историю чувашского изобразительного искусства картинами на исторические темы.

Именем художника названа улица в г. Чебоксары.