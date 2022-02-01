7 февраля. Республика в событиях и лицах

1899 – в д. Средние Траки Ядринского уезда (ныне д. Липовка Красноармейского района) родился Лука Семенович Спасов. С 1927 года работал секретарем Чебоксарского горкома ВКП(б), наркомом земледелия Чувашской АССР, председателем Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР. В 1932-1937 годах – зам. председателя Нижегородского (Горьковского) крайисполкома. Избирался членом ЦИК СССР, депутатом Верховного Совета СССР. Его именем названа одна из улиц г. Чебоксары.

1915 – в д. Тайба-Таушево Тетюшского района Республики Татарстан родился Семен Матвеевич Ислюков. С 1941 года – заведующий отделом, секретарь Чувашского обкома ВКП(б), председатель Совета Министров Чувашской АССР, первый секретарь Чувашского обкома КПСС. В 1968-1985 годах — председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, зам. председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Внес большой вклад в развитие всех отраслей народного хозяйства, науки, искусства и культуры Чувашии. Его именем названа улица в Чебоксарах.

1933 –Канаше открыты глазная лечебница и Чувашский трахоматозный институт, ставшие центрами лечебной, научной и профилактической работы по борьбе с трахомой.

1992 – на базе Хора Чувашской государственной телерадиокомпании создана Чувашская государственная академическая капелла. В 2000 году преобразована в Чувашскую государственную академическую симфоническую капеллу.

На фото: С. М. Ислюков — почетный гражданин г. Чебоксары