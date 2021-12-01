Запущен сайт, посвященный выдающимся землякам Чувашии

Сыны земли улыпа

Выдающиеся земляки — талантливые поэты и писатели, гениальные инженеры и архитекторы, активные общественные деятели и даровитые артисты. Людям, которые прославили Чувашию, посвящен открывшийся сегодня сайт землякичувашии.рф.

История человечества – как огромная записная книга, где каждое имя связано с интересными фактами, высокими достижениями, приятными воспоминаниями. И пусть говорят, что роль личности сильно преувеличена, а история не терпит сослагательного наклонения, великие люди могут изменить и ход событий, и течение времени – говорится в пояснительной части о предстоящем Годе выдающихся земляков.

Как отмечают создатели сайта, если бы не государственный деятель Даниил Эльмень, в 1920 году Чувашию могли создать совершенно другой. Если бы не первый кинорежиссер Иоаким Максимов-Кошкинский, мы бы, возможно, и не узнали, какой наша республика была в самом начале своего пути и как изменилась за 100 с небольшим лет. Если бы не офтальмолог Святослав Федоров, многие незрячие люди оставались бы без помощи намного дольше. И, если бы не космонавт-3 Андриян Николаев, возможно, космические исследования пошли бы по другому графику.

Этот список можно и нужно продолжать – именно для этого и создан этот сайт. Здесь можно будет вспомнить об известных уроженцах и жителях Чувашии, познакомиться с теми, кто по разным причинам не известен широкой общественности, дополнить летопись новыми именами. Нам есть, кем гордиться!