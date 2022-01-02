Чуваши Санкт-Петербурга открыли Год выдающихся земляков

На ленинградской земле 2022-й будет проходить как Год Федора Павлова

Поддерживая инициативу малой родины, соотечественники, обосновавшиеся в городе на Неве и Ленинградской области, дали старт Году выдающихся земляков. Для себя наступивший 2022 год они определили как Год классика чувашской музыки и литературы Федора Павлова.

Инициатором открытия Года выдающихся соплеменников, оставивших след в истории республики и страны, выступили активисты Чувашского культурного общества Санкт-Петербурга, объединяющего чувашей Питера и Ленинградской области. А сама церемония открытия прошла в середине января в Белом зале Санкт-Петербургского Дома национальностей. На торжество были приглашены известные в городе и области представители чувашского народа. Среди них — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук Антон Салмин, художники Станислав Кошкин, Александр Федоров, кандидат технических наук Александр Кудинов, исполнитель бальных и спортивных танцев Юрий Никитин, а также солисты и руководители чувашских фольклорных ансамблей «Юрату» и «Парне» Нина Павлова и Татьяна Ильина. К слову, Антон Салмин, уроженец деревни Старое Ахпердино Батыревского района, рассказал собравшимся об истории савиров, которых ученые считают историческими предками чувашей. А полномочный представитель Чувашского национального конгресса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Валериан Гаврилов предложил поддержать предложение Совета чувашских общественных объединений города и области о том, чтобы 2022 год на ленинградской земле проводить как Год музыканта, поэта и драматурга Федора Павлова. Идею собравшиеся одобрили.

«Федор Павлович — один из выдающихся деятелей в истории чувашской культуры и искусства. Это честь — знакомить жителей Питера и области с творчеством основоположника чувашской профессиональной музыки, выдающегося композитора, талантливого поэта и драматурга, — отметили участники встречи. — Драму «Ялта» (В деревне) Федор Павлов создал в 1920 году, а она не сходит со сцен до сих пор, как и одна из лучших его песен «Вeлле хурчe» (Пчелка) на собственные стихи…»

К СЛОВУ

Активности и деятельности ленинградских соплеменников можно позавидовать. С нынешнего года у них появился и свой гимн. Стихи написал Валериан Гаврилов, а музыку — известная певица, автор и исполнитель многих чувашских песен и стихов, член творческого союза Ассоциации композиторов Чувашской Республики Антонина Лукина. Текст гимна написан на чувашском языке. В нем говорится о том, что чуваши, обосновавшиеся в Санкт-Петербурге, чтят родной язык, и между собой всегда разговаривают на нем. А в становлении Северной столицы и его развитии есть заслуга и чувашского народа. Его представители там появились еще во времена Петра I — по его призыву участвовали в строительстве города. Свой вклад в историю архитектуры внес чуваш Петр Егоров, там жил и трудился синолог Никита Бичурин. В годы Великой Отечественной войны вместе с другими народами России город защищали и воины из Чувашии. По словам Валериана Гаврилова гимн будет исполняться перед каждым мероприятием, проводимым чувашским землячеством на ленинградской земле.