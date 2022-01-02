Объявлен конкурс на создание логотипа Года выдающихся земляков

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Победитель получит в качестве вознаграждения 150 тысяч рублей и еще 50 тысяч — за передачу исключительных прав на свое произведение.

Конкурс проводит министерство культуры Чувашии. Работы принимаются с 25 января по 4 февраля по адресу г. Чебоксары, Президентский б-р, 17-420. Необходимо предоставить заявление на участие, согласие на обработку персональных данных и конкурсную работу, соответствующую следующим требованиям :

  • содержать надпись «Год выдающихся земляков»;
  • быть понятным и узнаваемым;
  • характеризоваться оригинальностью замысла, выразительностью, запоминаемостью, привлекательностью и не содержать типовых решений, зарегистрированных товарных знаков, аббревиатур и монограмм.

Брендбук должен включать:

  • подробную презентацию логотипа;
  • варианты размещения на возможных носителях.

Коллектив авторов прилагает к конкурсной работе справку в свободной форме о распределении вознаграждения между его участниками.

Итоги конкурса подведут в течение трех дней. Справки по тел. (8352) 56-54-34.

Опубликовано: 20 января 2022 г.


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