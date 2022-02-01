У Года выдающихся земляков появился свой логотип и брендбук

На фоне «солнца» — Павлова и Чапаев

Пять знаковых элементов легли в основу логотипа Года выдающихся земляков в Чувашии. На фоне главного национального символа — восьмиконечной звезды-солнца расположились образы балерины Надежды Павловой, героя Гражданской войны Василия Чапаева, главной героини поэмы Константина Иванова «Нарспи» и ракеты, символизирующей подвиг летчика-космонавта Андрияна Николаева…

Эту работу чебоксарского специалиста в сфере дизайна, полиграфии и наружной рекламы Дмитрия Сырова признали лучшей по итогам конкурса на разработку логотипа и брендбука Года выдающихся земляков.

Как сообщили в Минкультуры Чувашии, всего за победу боролись 19 авторов, приславших на конкурс 24 работы. Образы, созданные Дмитрием Игоревичем, по мнению восьми из девяти членов конкурсной комиссии, оказались наиболее удачными. По словам председателя Союза художников Владимира Нагорнова, в логотипе Сырова емко изображается символика, все хорошо скомпоновано. Как отметил директор Чебоксарского художественного училища Владимир Ануфриев, работа ярко передает идею самого Года выдающихся земляков. По мнению министра культуры республики Светланы Каликовой, в работе Дмитрия Сырова — «наши главные герои и темы, близкие каждому жителю Чувашии».

«Хотелось, чтобы про нашу республику знали как можно больше людей, приезжали туристы. Чтобы Чувашия была интересна всем», — поделился впечатлениями сам автор, для которого самым сложным в творческом процессе оказалось выбрать из известных земляков республики несколько ярких личностей, либо символов, которые вызывают ассоциации с этими выдающимися людьми. На создание логотипа и брендбука у дизайнера ушло полторы-две недели. Узнав о победе, он сначала не поверил.

Кстати, победителю полагается денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей. Это уже не первый успех Сырова — в 2014 году он победил в муниципальном конкурсе на лучшую эмблему «Чебоксары — здоровый город».

Анастасия Ковалева, Елена Тры