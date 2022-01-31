2 февраля. Республика в событиях и лицах

1901 – в Ядрине родился Николай Дмитриевич Мордвинов, народный артист СССР, лауреат трех Государственных и Ленинской премий, актер театра имени Моссовета. Вершина творчества – роль Арбенина в «Маскараде» в кино и на сцене. В Ядрине открыт дом-музей знаменитого земляка, в Москве на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

1921 – с целью сохранения и развития художественных промыслов Чувашского края в с. Альгешево Чебоксарского уезда организована первая артель мастериц вышивки, которая в 1929 году получила название «Паха тĕрĕ» (Чудесная вышивка). С 1962 года – одноименная фабрика, производственное объединение, в настоящее время – фирма художественных промыслов «Паха тĕрĕ». Произведения экспонировались на выставках в 67 странах Европы, Азии и Америки.

1923 – приступило к работе Областное архивное бюро. С 1941 года – Центральный государственный архив Чувашской АССР, с 2004 года – Государственный исторический архив Чувашской Республики.

1929 – вышел первый номер ежемесячного чувашского республиканского журнала для детей и юношества «Хатĕр пул» (Будь готов). С 1991 года издавался под названием «Çилçунат» (Пегас), с 2003 года – журнал «Самант».

На фото: Н.Д. Мордвинов в роли Арбенина в фильме Маскарад