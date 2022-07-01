Поговорили, как давние друзья

Взрослые и дети общались на равных

Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева только принял первую образовательную смену детей из ДНР и ЛНР, а первая смена школьников Донбасса в Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова уже подошла к концу. Десять дней пролетели незаметно. Финальным штрихом стала прошедшая 20 июля в стенах «Точки кипения» встреча ребят с интересными людьми республики, чьи биографии могут послужить хорошим примером для подрастающего поколения.

СПРАВКА «СЧ» В рамках программы «Университетская смена» 11 тысяч подростков из ДНР и ЛНР проходят тематические образовательные программы и знакомятся с российскими регионами.

В первую смену для участия в образовательной программе на базе ЧГУ имени И.Н. Ульянова в республику приехали 46 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Наша газета уже писала об этих ребятах. За дни пребывания у нас в рамках «Университетской смены» помимо образовательных программ они успели познакомиться также с историей и культурой нашей республики. Но картина не была бы полной без живого общения с людьми, формирующими облик современной Чувашии.

Согласно неофициальному регламенту в этот день участники «Университетской смены» выступали в статусе «хозяев, принимающих гостей». Возглавила команду «гостей» председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Вместе с ней пришли депутат Государственной Думы Алла Салаева, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Георгий Богуславский, председатель общественной Молодежной палаты при Государственном Совете республики Станислав Трофимов и начальник управления цифровизации ЧГУ имени И.Н. Ульянова Антон Кузнецов.

«Для вас это возможность увидеть в этих людях тех молодых людей, которые тоже на этапе становления искали свой путь. Попробуйте их расспросить и узнать, почему они стали успешными. Вы сейчас в поисках своего жизненного пути, и это может стать для вас своего рода путеводной нитью», — сказала Наталья Николаева, настраивая ребят на откровенный разговор.

Алла Салаева свою историю начала со школьной скамьи, когда успехи наравне с неудачами формируют характер человека. Рассказала, например, как первая двойка, полученная в начальных классах, привела к тому, что школу будущий депутат Госдумы окончила с отличием.

Свои дальнейшие достижения в карьерном росте парламентарий связала не только с целеустремленностью и преодолением трудностей, а в первую очередь с любовью к своему родному краю — Чувашии. Ведь сегодняшние школьники из ДНР и ЛНР уже завтра могут успешно проявить себя на благо своих республик. «Мы с нашей командой, когда принимали решения масштабно менять Чебоксары и республику в целом, видели главную мотивацию в любви к нашей малой родине, к месту, в котором живем», — отметила Алла Салаева.

Заместитель руководителя Минкультуры республики Георгий Богуславский более чем красочно описал свой личностный и профессиональный рост от студенчества до руководства парком и службы чиновником. Станислав Трофимов, как лидер молодежного движения, рассказал подросткам из ДНР и ЛНР о том, как живут их сверстники в Чувашии, чем увлекаются и к чему стремятся. При этом провел краткий экскурс на предмет волонтерского движения.

Ну и, конечно, школьникам рассказали, как можно поступить в Чувашский государственный университет. Этот вопрос осветил Антон Кузнецов. И надо сказать, у ребят было много встречных вопросов не только по поводу процедуры поступления, но и по образовательному процессу на различных факультетах.

Ребята этой смены оказались очень активными. Они охотно задавали вопросы сами, а также искренне отвечали на вопросы спикеров. К завершению встречи не покидало ощущение, что после долгой разлуки встретились давние друзья и им есть что рассказать друг другу. Нашим юным друзьям с Донбасса еще предстоит сделать шаг в сторону выбранного жизненного пути, ну а пока они вернутся к себе домой с воспоминаниями об «Университетской смене» в Чувашии, уверенные в своих возможностях.

КСТАТИ

«СЧ» прочитают и на Донбассе

Сегодня вечером участники первой «Университетской смены» в ЧГУ отправились домой. С собой они увезли не только отличные впечатления, подарки и сувениры, но и больше ста экземпляров газеты «Советская Чувашия». Это те номера, в которых рассказывалось об открытии первой смены и об Аллее дружбы, заложенной рядом с университетом ребятами из Донецкой и Луганской народных республик, преподавателями и студентами ЧГУ. Пятничный комплект газет школьникам и педагогам с Донбасса мы, конечно, передать не успели. Но если что — пошлем по почте.