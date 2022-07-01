Легкоатлеты приезжают в Чебоксары как домой

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В эти дни стадион «Олимпийский» снова принимает представителей «королевы спорта» — в нашей республике проходит восьмая Всероссийская универсиада по легкой атлетике.
В нынешнем году Чувашию по праву можно считать столицей российской «королевы спорта». В нашей республике уже прошли чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе, Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал А.В. Игнатьева» с участием олимпийской чемпионки Марии Ласицкене и юниорское первенство страны до 20 лет. Не за горами и центральный старт летнего сезона для профессионалов, на который съедутся лучшие атлеты России, — со 2 по 5 августа в Чувашии пройдет чемпионат страны.
При этом и нынешний турнир собрал солидный состав участников — мастер спорта международного класса и чемпионка России в толкании ядра прошлого года Софья Палкина тому яркий пример. Всего в универсиаде участвуют более 400 спортсменов из 37 команд, представляющих 34 региона. За нашу республику выступают коллективы ЧГПУ имени И.Я. Яковлева (19 спортсменов) и ЧГУ имени И.Н. Ульянова (15 спортсменов).
«Очень почетно и ответственно в числе восьми городов страны принимать финальный этап восьмой Всероссийской универсиады, — подчеркнул на церемонии открытия Глава Чувашии Олег Николаев. — Спорт мотивирует нас вести активный и здоровой образ жизни. Традиционно в нашей республике рождаются звезды «королевы спорта», которые блистают на российских и международных аренах. Мы будем делать все, чтобы эта линия продолжилась. Радуемся успехам молодых спортсменов из Чувашии и будем болеть за них, но желаем хороших выступлений всем участникам соревнований!»
Подробности о ключевых событиях восьмой Всероссийской универсиады по легкой атлетике читайте в следующих номерах «СЧ».

Опубликовано: 20 июля 2022 г.


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