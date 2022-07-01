На территории Заволжья интернет стал доступнее и быстрее

«Все грузится, все скачивается!»

С приходом волоконно-оптической линии связи на территорию Заволжья проблемы с интернетом для многих местных жителей ушли в прошлое. Преподаватели и ученики заволжского корпуса школы № 65 в Сосновке убедились в этом на собственном опыте — ведь благодаря подключению к единой сети передачи данных (ЕСПД) они получили защищенный, комфортный и быстрый доступ к образовательным платформам.

Ребята стремятся в IT-шники, а учителя повышают квалификацию

В былые годы с интернетом в местной школе существовали серьезные трудности — мало того что скорость в сети не стремилась к мировым рекордам, так еще и сигнал вечно прерывался, и администрация образовательного учреждения каждый раз прибегала к помощи специалистов. Но с нынешней весны силами компании «Ростелеком» школа в Сосновке подключена к системе ЕСПД, которая была создана согласно проекту «Информационная инфраструктура».

«В рамках этого проекта образовательные учреждения мы подключаем к защищенной сети. Защита внутри школы (контент-фильтрация) — для того, чтобы дети не могли попасть на запрещенные сайты. Есть также защита внешнего контура — криптографическая, не позволяющая проникнуть внутрь сети со стороны хакеров, с помощью вредоносных программ, — подчеркнул директор филиала компании интернет-провайдера в Чувашии Евгений Макагонов. — В современных реалиях количество угроз и атак, которым подвергаются школы и другие учреждения, в разы увеличилось. Этот проект продолжает развиваться — история, связанная с сетью и интернетом, получает динамичное развитие».

CПРАВКА «СЧ» В нашей республике более 400 общеобразовательных учебных заведений подключены к ЕСПД. Скорость доступа составляет 100 мегабит в секунду в городских и 50 мегабит в секунду — в сельских образовательных учреждениях.

Ученики и преподаватели школы в Сосновке очень обрадовались подключению к новой сети. Для девятиклассников Артема Иванова и Матвея Епифанова улучшение интернет-сигнала пришлось на самую горячую пору подготовки к экзаменам. По признанию Артема, с подключением к высокоскоростной сети стало намного легче готовиться не только к выпускным испытаниям, но и к различным олимпиадам. А Матвей рассказал, что планирует стать специалистом в IT-сфере, и быстрый доступ в интернет в родной школе позволил ему без зависаний смотреть образовательные видеоролики и скачивать дополнительные видеопрограммы.

Преподавателям стало намного легче вести занятия. Из-за нестабильного интернета учительнице начальных классов Алине Ивановой приходилось раздавать интернет с помощью гаджета, а ребята работали с планшетами. Также порой зависал электронный журнал, но с подключением к оптоволокну эти проблемы как рукой сняло.

«Благодаря высокоскоростному интернету теперь с легкостью можно подключиться к платформе «Российская электронная школа» прямо на уроке. На электронной доске можно показать видеоурок или его фрагмент, — сообщила Алина Иванова. — Также больше стало детей, которые принимают участие в онлайн-олимпиадах и дистанционных конкурсах».

«Раньше нужно было обязательно ехать на курсы повышения квалификации в Казань, Москву. Теперь появилась возможность пройти их онлайн, — рассказала учитель математики Татьяна Чердакова. — Быстрый доступ к различным образовательным онлайн-платформам и сайтам (ФИПИ, Учи.ру) позволяет сэкономить время на проверке работ».

Бесплатный интернет в радиусе 300 метров…

Жители одного из самых удаленных населенных пунктов Заволжья, поселка Северный, всегда испытывали проблемы с интернет-сигналом. Но в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 1.0) в центре поселка установили коллективную точку доступа Wi-Fi. Этот объект обеспечивает покрытие интернетом зону в радиусе 300 метров со скоростью до 10 мегабит в секунду. Главный плюс — к точке доступа может подключиться любой желающий, нужно только пройти авторизацию. Корреспондент «СЧ» лично в этом убедился.

«Очень хороший качественный и быстрый интернет — все ловит. У меня свой интернет, я им пользуюсь, а когда кончается тариф, то прихожу сюда и подключаюсь, — отметил местный житель Максим Андреев. — Все ролики грузит, все скачивается».

В настоящее время на территории Чувашии реализуется второй этап проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Его суть — установка полноценных базовых станций доступа в интернет по технологии 4G, что позволит подключать мобильные устройства, причем скорость скачивания данных будет варьироваться от 30 до 50 мегабит в секунду. В пяти населенных пунктах нашей республики такие сооружения уже запущены.

КРИСТИНА МАЙНИНА,

министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии: «Программа устранения цифрового неравенства будет совершен-ствоваться. Вместо точки доступа Wi-Fi будет устанавливаться полноценная базовая станция. Она раздает сигнал уже не на 300 метров, а на 30 километров, если нет помех. Сейчас без интернета никуда, поэтому здорово, что благодаря нацпрограмме жители отдаленных населенных пунктов Чувашии смогут пользоваться теми же возможностями Всемирной сети, что и городские». СЕРГЕЙ КРУТИКОВ,

начальник заволжского территориального управления администрации Чебоксар: «На данный момент в рамках федерального проекта проведена волоконно-оптическая линия до поселка Северный. Первыми подключились наша школа, больница и МФЦ. Надеемся, что со временем сможем подключать больше потребителей к скоростному интернету».

Жители поселка Северный часто приходят к цифровой вышке и подключают бесплатный Wi-Fi для просмотра фильмов и скачивания важных документов. Фото Евгении Кудряшовой