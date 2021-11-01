В Чувашии успешно протестирован механизм выдачи QR-кодов переболевшим ковидом

Будут антитела — будет и сертификат

Чувашия не испытывает дефицита вакцин от новой коронавирусной инфекции — в медицинских учреждениях их более 123 тысяч комплектов всех видов. При этом на сегодняшний день более 489 тысяч жителей республики вакцинировано хотя бы одним компонентом.

Известно, что вакцинацию можно проводить всеми видами вакцин, которые у нас в республике есть. Но в последнее время жители республики интересуются получением QR-кода и сертификата после прививки «Спутником Лайт». Совсем недавно после вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» действующий сертификат приходил на портал госуслуг в течение трех дней. Для многих выбор в пользу «Лайта» был связан с возможностью быстрого получения QR-кода. Но теперь ситуация изменилась, и тем, кто прошел первичную вакцинацию «Спутником Лайт», не стоит сразу же ждать кода и сертификата — они активируются через 21 день.

Как пояснили в Минздраве республики, такое развитие событий вполне логично, а главное, безопасно. Если вы не болели ковидом и не прививались, то на следующий день после укола «Спутником Лайт» иммунитет у вас не появится. Антитела начнут вырабатываться только к 21-му дню. Так же как при вакцинации «Спутником V» или другими двухкомпонентными вакцинами, когда сертификат активируется после введения второго компонента, а это как раз через 21 день.

«При этом если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших, то в этих случаях сертификат о вакцинации «Лайтом» начинает действовать в день прививки», — отметил Алексей Кизилов, и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии.

Еще в начале ноября «СЧ» сообщала, что рассматривается вопрос о QR-коде для людей, переболевших коронавирусом и имеющих об этом справку от врача. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева региональный Минздрав совместно с Минцифры республики разработали механизм выдачи регионального QR-кода лицам, переболевшим бессимптомно, у которых, возможно, имеется большое количество антител иммуноглобулина класса G.

Алексей Кизилов сообщил об этом на встрече с журналистами: «Алгоритм разработан, протестирован и работает бесперебойно. После согласования с Минздравом России и Роспотребнадзором по Российской Федерации мы готовы, как пилотный регион, включить и отрабатывать механизм по выдаче сертификатов».

Тестирование на антитела будет проводиться в двух аккредитованных лабораториях, по международным единицам (BAU/мл). Далее на врачебной комиссии будет рассматриваться вопрос, получит ли пациент сертификат, что он переболел, или не получит.