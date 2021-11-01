Столица Чувашии вошла в топ-20 рейтинга «IQ городов» с населением до 1 млн человек

Соответствующий рейтинг подготовил Минстрой России в рамках федерального проекта «Умный город» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Как рассказали в Минцифры Чувашии, индекс цифровизации рассчитывался для 203 городов. Каждый из них оценивался по 47 показателям, разделенных на 10 направлений, среди которых выделяются городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы социальных услуг и другие.

На сегодняшний день в Чебоксарах в рамках проекта «Умный транспорт» на остановках транспорта работает 14 электронных табло. Также размещены QR-коды на остановочных павильонах, с помощью которых можно быстро узнать о прибытии транспорта. В столице Чувашии модернизирована система видеонаблюдения комплекса «Безопасный город» – к ней подключены 2 781 видеокамеры.

Созданы специализированные интернет-ресурсы, где жители города могут найти информацию о работе снегоуборочной техники, о скоростном режиме и схемах движения пассажирского транспорта в Чебоксарах.