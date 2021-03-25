Чат-бот поможет записать ребенка в первый класс

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

1 апреля в Чувашии стартует заявочная кампания в первый класс. Ежегодно у родителей процедура записи в школу вызывает массу вопросов. В помощь им в Чувашии запущен чат-бот.

Виртуальный помощник появился на сайтах Минобразования Чувашии и Управления образования администрации города Чебоксары. Его задача – в автоматическом режиме отвечать на самые распространенные вопросы, связанные с приемом детей в школу: от перечня необходимых документов до разбора конкретных ситуаций.

Новый сервис внедрен при содействии компании «Наносемантика» после встречи генерального директора компании Станислава Ашманова с министром цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристиной Майниной.

Опубликовано: 25 марта 2021 г.


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