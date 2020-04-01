В Чувашии создан сайт с информацией о реализации в регионе национальных проектов

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Информация о нацпроектах, в которых участвует наша республика, и реализации их в Чувашии теперь собрана на одном интернет-ресурсе. Этот портал стал результатом соревнования двадцати пяти команд программистов со всей России и отличается наглядностью, информативностью, удобством пользования.

«Национальные проекты играют в нашей жизни очень важную роль, они созданы по инициативе Президента и направлены на то, чтобы улучшить качество жизни каждого гражданина Российской Федерации», — высказался на презентации портала и.о. Главы Чувашии Олег Николаев.

Портал http://np.cap.ru разработан при поддержке ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-Кластер Чувашской Республики», рассказал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов. Был проведен первый в стране онлайн-хакатон — новый формат соревнований среди программистов, на котором создается конкретный продукт за короткое время. В данном случае специалисты из Чебоксар, Набережных Челнов, Оренбурга и Тюмени постарались подать в максимально наглядной форме огромный объем информации по нацпроектам.

СПРАВКА «СЧ»
На реализацию национальных проектов в Чувашии с 2019 по 2024 годы планируется выделить около 83,7 млрд. руб. В 2019 году на региональные проекты направлено 15,1 млрд. рублей или 91,9% от запланированного объема, а в текущем году эта цифра увеличится и составит 16,8 млрд. руб.

«Мы правда болеем за то, что происходит в нашем регионе в части реализации нацпроектов», — заявил председатель ассоциации «ИТ-Кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман, добавив, что задача программистов была преобразовать «столбики данных» в удобную для пользователя форму. «Готовы и дальше работать», — заявил он.

Новый портал состоит из четырех блоков: это общая информация о нацпроектах, нормативно-правовые документы, интерактивные карты проектов, а также «пресс-центр» с новостями, фотографиями и видео. И если раньше приходилось собирать данные по разным ресурсам, было отмечено на презентации ресурса, то теперь все собрано в одном месте. Здесь видно, что 51 региональный проект, реализуемый в нашей республике, входит в 11 национальных проектов. Можно легко получить информацию о задачах каждого из них, объеме финансирования по годам, целевых показатели, конкретных объектах и сроках строительства с привязкой к карте Чувашии.

«На интерактивной карте размещены действующие и планируемые объекты: кванториумы, IT-кубы, мастерские, информация подана максимально наглядно и понятна любой аудитории. Считаю, что это большой шаг вперед, который поможет и населению, и органам власти в их работе», — рассказал министр образования и молодежной политики Сергей Яковлев.

По мнению и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова, данные по его ведомству также поданы максимально информативно. К примеру, изучив портал, легко понять, что одна из целей проекта «Дорожная сеть» — привести в нормативное состояние 50% республиканских дорог и 86% дорог в чебоксарской агломерации.

«Спасибо за качественную работу, мне понравилось», — похвалил авторов портала Олег Николаев. И поставил задачу продолжить его наполнение и обеспечить актуализацию информации.

Опубликовано: 17 апреля 2020 г.


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