На прямой линии по коронавирусу рассказали о ситуации с медицинскими масками и вызовах волонтеров

Сообщить о последних нововведениях в связи с угрозой пандемии, разъяснить наиболее острые моменты — такова была цель состоявшейся в республике прямой линии рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии.

По словам министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаила Анисимова, на недавно открытую «горячую линию» по вызову волонтеров поступило уже более 200 звонков.Министр рассказал о разработанном в Чувашии ресурсе «Время помогать», который собрал воедино информацию о том, как разнообразить и сделать максимально продуктивными для людей вынужденные выходные.

«Сейчас нам, как никогда, необходимо сплотиться, — заметил Анисимов. — И думать не только о себе, но и оказывать помощь тем, кто в ней особенно нуждается».

В Чувашии, как и в целом по стране, одна из самых острых проблем — нехватка медицинских масок. Как сообщают в Мининформполитики республики, вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин рассказал на прямой линии, что в ближайшее время большой объем масок поступит в регион по поручению федерального Минпромторга. Подключились к производству масок некоторые предприятия Чувашии. Как сообщил Иван Моторин, объем суточного производства пока составляет 40 тысяч, в ближайшие дни планируется довести его до 100 тысяч штук.

По словам вице-премьера Аллы Салаевой, в республике делается все возможное для предотвращения распространения заболевания. Она подчеркнула, что благодаря своевременным решениям врио Главы Чувашии Олега Николаева, ситуация остается стабильной.