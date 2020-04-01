На прямой линии по коронавирусу рассказали о ситуации с медицинскими масками и вызовах волонтеров

Сообщить о последних нововведениях в связи с угрозой пандемии, разъяснить наиболее острые моменты — такова была цель состоявшейся в республике прямой линии рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии.
По словам министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаила Анисимова, на недавно открытую «горячую линию» по вызову волонтеров поступило уже более 200 звонков.Министр рассказал о разработанном в Чувашии ресурсе «Время помогать», который собрал воедино информацию о том, как разнообразить и сделать максимально продуктивными для людей вынужденные выходные.
«Сейчас нам, как никогда, необходимо сплотиться, — заметил Анисимов. — И думать не только о себе, но и оказывать помощь тем, кто в ней особенно нуждается».
В Чувашии, как и в целом по стране, одна из самых острых проблем — нехватка медицинских масок. Как сообщают в Мининформполитики республики, вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин рассказал на прямой линии, что в ближайшее время большой объем масок поступит в регион по поручению федерального Минпромторга. Подключились к производству масок некоторые предприятия Чувашии. Как сообщил Иван Моторин, объем суточного производства пока составляет 40 тысяч, в ближайшие дни планируется довести его до 100 тысяч штук.
По словам вице-премьера Аллы Салаевой, в республике делается все возможное для предотвращения распространения заболевания. Она подчеркнула, что благодаря своевременным решениям врио Главы Чувашии Олега Николаева, ситуация остается стабильной.
«Только за три дня на «горячую линию» поступило более 900 обращений. Учитывая это провели рабочую группу при Оперативном штабе в онлайн-режиме. Надеюсь, что все дозвонившиеся получили исчерпывающие компетентные ответы. Данный опыт эфиров мы будем использовать и дальше, — написала у себя в Инстаграм Алла Салаева по итогам прямой линии. — Люди должны узнавать достоверную информацию, а не верить различным фейкам, которых увы предостаточно. Мне хотелось бы еще раз обратиться ко всем: самоизоляция — это не каникулы и не чья-то прихоть. Это реальная возможность сохранить здоровье вам и вашим близким, а также людям, с которыми вы даже незнакомы. Давайте беречь друг друга».