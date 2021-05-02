К концу года в Чувашии заработает Единая информационная платформа управления данными

Положение об этой платформе в конце прошлой недели подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Основная задача нововведения — улучшить качество и доступность для граждан государственных и муниципальных услуг, сообщают на официальном портале российского правительства.

Платформа объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Она в том числе систематизирует данные Единого реестра юридических лиц, Единого реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда. Сведения, содержащиеся на этих ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа не объединены общими правилами. К примеру, чтобы собрать бумаги для продажи квартиры, дачи или автомобиля, нужно потратить немало времени. Запуск новой платформы, утверждают на портале Правительства РФ, ускорит обмен информацией между государственными структурами, а значит — и сам процесс оказания услуг. Кроме того, новая система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость.

Активная работа по развитию единой государственной платформы управления данными идет и в нашей республике. Минцифры Чувашии и подведомственный ему Центр информационных технологий совместно с российским министерством прорабатывают проект обеспечения взаимодействия с единой федеральной платформой управления данными, а также использования компонентов федеральной инфраструктуры для создания региональной системы управления данными. Это позволит уже в ближайшее время обеспечить развитие автоматизированной информационной системы многофункциональных центров Чувашии в части преобразования документов и информации на бумажном носителе в электронную форму с сохранением их содержания и реквизитов. Электронные дубликаты данных в дальнейшем будут направлены в личный кабинет гражданина на Едином портале госуслуг — для их использования при получении государственных и муниципальных услуг.

КРИСТИНА МАЙНИНА,

министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии: «Пилотный проект по развитию единой государственной платформы управления данными ускорит получение жителями Чувашии государственных услуг, сведет к минимуму использование «бумажных» документов. Также он призван вывести процесс управления данными и их анализ на качественно новый уровень».

Выступая на прошлой неделе с отчетом в Госдуме России, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил: власти страны направляют все усилия для того, чтобы граждане получали государственные услуги электронным способом, не выходя из дома. «Мы максимально движемся к тому, чтобы переходить на новый формат оказания государственных услуг полностью в электронном виде, не выходя из дома, без необходимости личного обращения в органы власти либо дальше в МФЦ, — отметил он. — И уже много сделано: количество пользователей сервисов портала вдвое больше, чем в прошлом году, — 56 миллионов человек. Люди получили госуслуг больше на 50 процентов к прошлому году, прошло почти 85 миллионов платежей по оплате». Как сообщает «Российская газета», Мишустин также рассказал, что на портале госуслуг в момент пиковой загрузки сейчас обрабатывается более 7 тысяч запросов в секунду. «Это очень серьезный результат», — подчеркнул премьер-министр.

Фото somanyhorses.ru

До конца 2023 года абсолютное большинство госуслуг будет предоставляться круглосуточно и в дистанционном режиме. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин.