Вслед за Татарстаном чувашский праздник Уяв прошел в Башкортостане

Гостевые песни, плясовые частушки, фрагменты обрядов 16 июля звучали в селе Толбазы Аургазинского района.

Напомним, Уяв — один из самых почитаемых в традиционном весенне-летнем цикле календарных праздников и обрядов чувашского народа. Слово «уяв» буквально означает «соблюдение», в данном случае соблюдение обычаев. Праздник начинался обычно после Николы летнего, когда на полях появляются первые всходы, и торжественно завершался на Петров день (12 июля). По словам башкортостанских соплеменников, Уяв для них — это время песен и хороводов (а в древности еще и свадеб), хотя словом «уяв» сегодня называют любой праздник.

На межрегиональный фестиваль чувашской культуры «Уяв-2022» в Толбазах собрались фольклорные коллективы и отдельные исполнители из 20 районов и городов Башкортостана, а также из Чувашии, Москвы и Санкт-Петербурга. Открылся он традиционно — шествием всех участников праздника, а старт ему дал мачавар (жрец), обратившись к Всевышнему с просьбой, чтобы помог трудолюбивому народу, даровал ему хороший урожай и благополучие. После, как и полагается, завели праздничный хоровод и начались сами гулянья.

Программа праздника была богата — это и выставка декоративно-прикладного творчества, и традиционная борьба на поясах «кĕрешÿ», и народные игры, и конкурсы подворий, а также коллективов художественной самодеятельности. Множество поклонников собрал конкурс исполнительского мастерства «Выля, чăваш хуткупăсĕ» (Играй, гармонь чувашская). На поляне в больших котлах готовились чувашские национальные блюда «какай шÿрпи» и «пăтă». Каждый желающий мог угоститься ими и попробовать чувашский сăра.

Ярко и весело проходит в селе Толбазы фестиваль чувашской культуры, отметил на своей официальной странице в соцсети Глава Башкортостана Радий Хабиров. «Уяв — один из самых почитаемых народных чувашских праздников. Красочный, веселый, шумный, с играми, спортивными состязаниями и угощениями, обычно он проводится накануне сенокоса, когда земля отдыхает после весенне-полевых работ», — раскрыл свои познания в чувашской культуре руководитель региона. Рассказав о том, что Башкортостан — многонациональная республика, где на протяжении веков представители разных народов живут в мире и согласии, сохраняя свои традиции, обычаи, языки, Хабиров подчеркнул: «Дружба народов — наше главное богатство».

СПРАВКА «СЧ»

В Аургазинском районе Башкортостана проживают 11,7 тыс. чувашей. В селе Толбазы (известно с 1747 года) живут татары (62,1%), чуваши (15,2%), башкиры (10,2%).