Лучшей публикацией о борьбе с COVID-19 признана работа Альберта Ильина в газете «Советская Чувашия»

Его статья «Красная зона» своими глазами» в «СЧ» от 3 декабря 2021 года победила в конкурсе Министерства здравоохранения Чувашии.

Вот отрывок:

«Когда встал вопрос о визите в «красную зону» госпиталя ветеранов в Чебоксарах, я тоже вел себя очень аккуратно. Да там и нельзя по-другому. Полностью «закрылся» в защитный костюм, для надежности все вероятные места разгерметизации плотно замотал скотчем. На голове шапка, капюшон и защитные очки. О чем говорить, если процедура выхода из зоны заняла почти час — с уничтожением использованного защитного костюма, обработкой спецрастворами, душем и так далее».