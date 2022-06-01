Лучшей публикацией о борьбе с COVID-19 признана работа Альберта Ильина в газете «Советская Чувашия»

Автор: Владимир ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Его статья «Красная зона» своими глазами» в «СЧ» от 3 декабря 2021 года победила в конкурсе Министерства здравоохранения Чувашии.

Вот отрывок:

«Когда встал вопрос о визите в «красную зону» госпиталя ветеранов в Чебоксарах, я тоже вел себя очень аккуратно. Да там и нельзя по-другому. Полностью «закрылся» в защитный костюм, для надежности все вероятные места разгерметизации плотно замотал скотчем. На голове шапка, капюшон и защитные очки. О чем говорить, если процедура выхода из зоны заняла почти час — с уничтожением использованного защитного костюма, обработкой спецрастворами, душем и так далее».

Опубликовано: 29 июня 2022 г.


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