Сделано в Чувашии: в Чебоксарах вручили награды «Экспортер года»

Церемония награждения конкурса «Экспортер года», ежегодно проводимого Центром экспортной поддержки республики, нынче состоялась в рамках Чебоксарского экономического форума, приуроченного ко Дню республики, что лишний раз подтверждает особое внимание со стороны руководства региона к вопросам развития экспортного потенциала Чувашии. Награды победители конкурса получили из рук Главы ЧР Олега Николаева.

Труд во благо республики

Конкурс — своего рода подведение итогов большой работы за год по развитию экспортного потенциала республики. А результаты 2021 года по-настоящему радуют: с поддержкой ЦЭП субъекты МСП Чувашии в прошлом году отправили на экспорт продукцию более чем на 20 млн долларов США, что в 7,5 раза больше, чем годом ранее. Лучшие из лучших, обеспечившие этот рывок, стали «Экспортерами года». Глава Чувашии, пожимая руку руководителям компаний — победителей конкурса, тепло поблагодарил каждого, отметив, что их труд — во благо нашей родной республики. И нелишне чуть подробнее рассказать о них.

«Волнуюсь — все-таки первый раз на такой церемонии…» — не скрывает индивидуальный предприниматель Елена Мокеева, признанная лучшим экспортером года в сфере услуг. Об авторском косметическом бренде M.AKLIVE наша газета недавно рассказывала. В коллекции для домашнего ухода и профессионального применения удачно совмещаются достижения фармакологии и косметологии. Зная все о потребностях кожи, Елена сама разрабатывает состав каждого средства, чтобы решить конкретную проблему и обеспечить домашний уход «как в салоне» и продлить результат, полученный у грамотного мастера.

В прошлом году объем экспорта косметической продукции составил чуть более 1,25 млн рублей. У предпринимателя есть все шансы заслужить титул экспортера года и за 2022 год. Как отметила Елена Мокеева, «чувашскую» косметику полюбили во многих странах, в том числе в европейских. В результате с начала года сделан большой рывок — компания серьезно нарастила объем экспорта, за что предприниматель благодарен Центру экспортной поддержки республики: «Очень плотно с ним работаем. ЦЭП помог нам с сертификацией продукции, также совместно занимались и продолжаем заниматься поиском партнеров за рубежом».

Спасибо ЦЭП

Поддержку ЦЭП высоко оценивают и в новочебоксарской компании «Элкон», ставшей лучшим поставщиком товаров за границу в сфере высоких технологий. Предприятие разрабатывает и производит лакокрасочные материалы спецназначения, в том числе термостойкие эмали, способные выдержать до 1200 градусов по Цельсию. В прошлом году компания отправила в страны СНГ и Европы продукцию на 46 млн рублей.

В три раза объем экспорта в 2021 году нарастило и ООО «Внешнеторговая фирма «Текстильмаш» — более 32 млн рублей, что составляет 27% в общей выручке за прошлый год, которая, кстати, тоже выросла — в четыре раза. Соответственно, подтверждает директор компании Антон Сазонов, увеличился и штат сотрудников.

«Текстильмаш» — единственное предприятие в России по производству ткацкого оборудования. Сегодня предприятие входит в группу компаний «Техмашхолдинг», которая объединяет завод механической обработки, точного стального литья, инструментально-экспериментальное, кузнечно-штамповочное, чугунолитейное производства. Это самостоятельные предприятия, связанные между собой единой производственной цепочкой, где трудятся высококвалифицированные специалисты, обеспечивающие все стадии производства — от проектирования до сервисного обслуживания. Потому Антон Сазонов диплом 1-й степени в конкурсе «Экспортер года» оценивает как результат работы всего большого коллектива. География поставок универсальных ткацких станков включает десятки стран. Молдова, Казахстан, Турция, Индия, Китай, Литва, Эстония. Достигли даже и другого континента — станки «сделано в Чувашии» и запасные части к ним успешно применяются и в Бразилии.

«И список возглавим!»

Вполне ожидаемой стала победа в конкурсе ООО «Мега Юрма» — компания удостоена диплома 1-й степени в сфере агропромышленного комплекса. Ожидаема потому, что она нынче вошла в ТОП-10 экспортеров России среди сельхозпредприятий. Как сообщил руководитель компании Иван Панин, объем экспорта продукции птицефабрики в прошлом году превысил 151 млн рублей. Основная продукция, отправляемая за границу, в основном в Китай, это куриные лапки. «Для китайцев — экзотический продукт, а раньше фабрика эту продукцию отправляла для производства мясо-костной муки», — отметил Иван Алексеевич.

Но не куриными лапками одними. Фабрика намерена расширить ассортимент экспортной продукции. И не только мясной. Компания производит еще и комбикорма, и руководство предприятия рассчитывает, что и они должны пополнить номенклатуру отправляемой за границу продукции. Планы большие. В прошлом году компания реализовала продукции на 220 млн рублей, в текущем году планируют в разы увеличить производство — до 750 млн рублей. «Намерены возглавить список экспортеров Чувашии не только в сфере АПК, но и по всем отраслям», — заверил Иван Панин. И в достижении этой цели рассчитывают, конечно же, на поддержку ЦЭП, сотрудничество с которым приносит хорошие результаты.

Просто — как научиться читать…

Плодом активного взаимодействия с Центром экспортной поддержки называет свои успехи на экспортном поприще и директор цивильского коттеджно-строительного комбината «Цивиль» Владислав Карзанов. Его предприятие стало победителем в номинации «Потенциальный экспортер года». Цивиляне проектируют и строят добротные деревянные дома — они и приглянулись в Европе. «Подписали даже контракт на отправку дома в Германию, но последние события, связанные с санкциями в отношении России, помешали его отгрузке — теперь склад забит этим домом», — переживает Владислав. Но — не унывает. Окно в Европу, по его мнению, со временем наверняка откроется, пока же отправляют за границу комплектующие к террасам, навесам для автомобилей, саун, ведут переговоры с партнерами из других стран. С помощью Центра экспортной поддержки побывали на двух международных выставках, а также перевели на иностранные языки свой сайт. Есть предварительные договоренности с Вьетнамом, другими странами — качественные деревянные дома обязательно пробьют дорогу за границу.

А Центр экспортной поддержки в этом поможет. И результаты этой поддержки сказываются даже на количестве участников конкурса «Экспортер года». Если в прошлом году к участию в нем были допущены 65 субъектов малого и среднего предпринимательства, то нынче их полку серьезно прибыло — за звания лучших экспортеров в пяти номинациях боролось 91 предприятие.

Руководитель центра Григорий Данилов рад тому, что чувашские предприятия отправляют за рубеж даже ту продукцию, которая, казалось бы, не будет иметь спроса у жителей иностранных государств. Например, рабочие перчатки, валенки… Впрочем, чувашский экспорт такой разнообразный, что всего и не перечислить. Есть предприятия, которые за короткое время сумели завоевать зарубежные рынки, как, к примеру, канашский завод «Аркто», выпускающий холодильники для магазинов, баров и т.д.

— Экспортировать легко — при содействии Центра экспортной поддержки, — уверяет Григорий Владиславович. — Экспорт ассоциируется с таможней, банками, валютным контролем, все это многих пугает. На самом деле все просто — как научиться читать: сначала учим буквы, затем слагаем слова — и строим предложение. Всему этому можно научиться у нас в центре — мы поможем пройти этот путь и выйти на экспорт.