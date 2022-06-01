Сделано в Чувашии: в Чебоксарах вручили награды «Экспортер года»

Автор: Николай КоноваловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Победителей ежегодного республиканского конкурса «Экспортер года Чувашской Республики» поздравил руководитель регионального Центра экспортной поддержки Григорий Данилов. Фото ЦЭП

Церемония награждения конкурса «Экспортер года», ежегодно проводимого Центром экспортной поддержки республики, нынче состоялась в рамках Чебоксарского экономического форума, приуроченного ко Дню республики, что лишний раз подтверждает особое внимание со стороны руководства региона к вопросам развития экспортного потенциала Чувашии. Награды победители конкурса получили из рук Главы ЧР Олега Николаева.

Труд во благо республики

 

Конкурс — своего рода подведение итогов большой работы за год по развитию экспортного потенциала республики. А результаты 2021 года по-настоящему радуют: с поддержкой ЦЭП субъекты МСП Чувашии в прошлом году отправили на экспорт продукцию более чем на 20 млн долларов США, что в 7,5 раза больше, чем годом ранее. Лучшие из лучших, обеспечившие этот рывок, стали «Экспортерами года». Глава Чувашии, пожимая руку руководителям компаний — победителей конкурса, тепло поблагодарил каждого, отметив, что их труд — во благо нашей родной республики. И нелишне чуть подробнее рассказать о них.

Награду из рук Главы Чувашии Олега Николаева получает победитель в номинации «Экспортер года в сфере услуг» Елена Мокеева. Фото ЦЭП

«Волнуюсь — все-таки первый раз на такой церемонии…» — не скрывает индивидуальный предприниматель Елена Мокеева, признанная лучшим экспортером года в сфере услуг. Об авторском косметическом бренде M.AKLIVE наша газета недавно рассказывала. В коллекции для домашнего ухода и профессионального применения удачно совмещаются достижения фармакологии и косметологии. Зная все о потребностях кожи, Елена сама разрабатывает состав каждого средства, чтобы решить конкретную проблему и обеспечить домашний уход «как в салоне» и продлить результат, полученный у грамотного мастера.
В прошлом году объем экспорта косметической продукции составил чуть более 1,25 млн рублей. У предпринимателя есть все шансы заслужить титул экспортера года и за 2022 год. Как отметила Елена Мокеева, «чувашскую» косметику полюбили во многих странах, в том числе в европейских. В результате с начала года сделан большой рывок — компания серьезно нарастила объем экспорта, за что предприниматель благодарен Центру экспортной поддержки республики: «Очень плотно с ним работаем. ЦЭП помог нам с сертификацией продукции, также совместно занимались и продолжаем заниматься поиском партнеров за рубежом».

Спасибо ЦЭП

 

Поддержку ЦЭП высоко оценивают и в новочебоксарской компании «Элкон», ставшей лучшим поставщиком товаров за границу в сфере высоких технологий. Предприятие разрабатывает и производит лакокрасочные материалы спецназначения, в том числе термостойкие эмали, способные выдержать до 1200 градусов по Цельсию. В прошлом году компания отправила в страны СНГ и Европы продукцию на 46 млн рублей.
В три раза объем экспорта в 2021 году нарастило и ООО «Внешнеторговая фирма «Текстильмаш» — более 32 млн рублей, что составляет 27% в общей выручке за прошлый год, которая, кстати, тоже выросла — в четыре раза. Соответственно, подтверждает директор компании Антон Сазонов, увеличился и штат сотрудников.
«Текстильмаш» — единственное предприятие в России по производству ткацкого оборудования. Сегодня предприятие входит в группу компаний «Техмашхолдинг», которая объединяет завод механической обработки, точного стального литья, инструментально-экспериментальное, кузнечно-штамповочное, чугунолитейное производства. Это самостоятельные предприятия, связанные между собой единой производственной цепочкой, где трудятся высококвалифицированные специалисты, обеспечивающие все стадии производства — от проектирования до сервисного обслуживания. Потому Антон Сазонов диплом 1-й степени в конкурсе «Экспортер года» оценивает как результат работы всего большого коллектива. География поставок универсальных ткацких станков включает десятки стран. Молдова, Казахстан, Турция, Индия, Китай, Литва, Эстония. Достигли даже и другого континента — станки «сделано в Чувашии» и запасные части к ним успешно применяются и в Бразилии.

«И список возглавим!»

 

Вполне ожидаемой стала победа в конкурсе ООО «Мега Юрма» — компания удостоена диплома 1-й степени в сфере агропромышленного комплекса. Ожидаема потому, что она нынче вошла в ТОП-10 экспортеров России среди сельхозпредприятий. Как сообщил руководитель компании Иван Панин, объем экспорта продукции птицефабрики в прошлом году превысил 151 млн рублей. Основная продукция, отправляемая за границу, в основном в Китай, это куриные лапки. «Для китайцев — экзотический продукт, а раньше фабрика эту продукцию отправляла для производства мясо-костной муки», — отметил Иван Алексеевич.
Но не куриными лапками одними. Фабрика намерена расширить ассортимент экспортной продукции. И не только мясной. Компания производит еще и комбикорма, и руководство предприятия рассчитывает, что и они должны пополнить номенклатуру отправляемой за границу продукции. Планы большие. В прошлом году компания реализовала продукции на 220 млн рублей, в текущем году планируют в разы увеличить производство — до 750 млн рублей. «Намерены возглавить список экспортеров Чувашии не только в сфере АПК, но и по всем отраслям», — заверил Иван Панин. И в достижении этой цели рассчитывают, конечно же, на поддержку ЦЭП, сотрудничество с которым приносит хорошие результаты.

Просто — как научиться читать…

 

Плодом активного взаимодействия с Центром экспортной поддержки называет свои успехи на экспортном поприще и директор цивильского коттеджно-строительного комбината «Цивиль» Владислав Карзанов. Его предприятие стало победителем в номинации «Потенциальный экспортер года». Цивиляне проектируют и строят добротные деревянные дома — они и приглянулись в Европе. «Подписали даже контракт на отправку дома в Германию, но последние события, связанные с санкциями в отношении России, помешали его отгрузке — теперь склад забит этим домом», — переживает Владислав. Но — не унывает. Окно в Европу, по его мнению, со временем наверняка откроется, пока же отправляют за границу комплектующие к террасам, навесам для автомобилей, саун, ведут переговоры с партнерами из других стран. С помощью Центра экспортной поддержки побывали на двух международных выставках, а также перевели на иностранные языки свой сайт. Есть предварительные договоренности с Вьетнамом, другими странами — качественные деревянные дома обязательно пробьют дорогу за границу.
А Центр экспортной поддержки в этом поможет. И результаты этой поддержки сказываются даже на количестве участников конкурса «Экспортер года». Если в прошлом году к участию в нем были допущены 65 субъектов малого и среднего предпринимательства, то нынче их полку серьезно прибыло — за звания лучших экспортеров в пяти номинациях боролось 91 предприятие.
Руководитель центра Григорий Данилов рад тому, что чувашские предприятия отправляют за рубеж даже ту продукцию, которая, казалось бы, не будет иметь спроса у жителей иностранных государств. Например, рабочие перчатки, валенки… Впрочем, чувашский экспорт такой разнообразный, что всего и не перечислить. Есть предприятия, которые за короткое время сумели завоевать зарубежные рынки, как, к примеру, канашский завод «Аркто», выпускающий холодильники для магазинов, баров и т.д.
— Экспортировать легко — при содействии Центра экспортной поддержки, — уверяет Григорий Владиславович. — Экспорт ассоциируется с таможней, банками, валютным контролем, все это многих пугает. На самом деле все просто — как научиться читать: сначала учим буквы, затем слагаем слова — и строим предложение. Всему этому можно научиться у нас в центре — мы поможем пройти этот путь и выйти на экспорт.

Опубликовано: 23 июня 2022 г.


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