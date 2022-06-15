Форум работает на развитие

Перед Чувашией открываются новые возможности.

Вчера стартовал юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Это самая крупная коммуникационная и дискуссионная площадка для обсуждения важных стратегических вопросов в различных сферах и отраслях. В этом году он будет проходить четыре дня — с 15 по 18 июня. В форуме участвуют представители более 90 стран мира. Главная тема ПМЭФ-2022 — «Новый мир — новые возможности».

Делегацию Чувашии на форуме возглавляет Глава республики Олег Николаев. В своем телеграм-канале он написал, что «Питер гостеприимно встретил нашу делегацию. Чувашия на форуме представит свои лучшие практики, опыт реализации крупнейших проектов, инвестиционный потенциал. Запланировано большое количество коммуникаций — переговоры, подписание соглашений, обсуждение хода реализации совместных мероприятий и будущих планов. Они касаются экономики, промышленности, здравоохранения, цифровизации, импортозамещающих технологий».

Цифра На 20 с лишним миллиардов рублей планируется подписать соглашений о сотрудничестве

Всего намечено заключить 13 соглашений на сумму более 20 млрд рублей. Одним из наиболее значимых должен стать специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) на строительство производства перекиси водорода мощностью 50 тыс. тонн в год по современной технологии антрахиноновым методом. Для республики это уже второй спецконтракт.

К середине первого дня работы форума пришли первые хорошие новости. Как сообщила пресс-служба Администрации Главы, республика получит дополнительно 1,7 млрд рублей на развитие инфраструктуры. Об этом стало известно на заседании в рамках форума президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, в котором принял участие Олег Николаев. В том числе 1,2 млрд дополнительного лимита — на получение бюджетных кредитов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры трех жилых микрорайонов.

Еще 427 млн рублей в регион поступят за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ на строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в городах Козловка и Шумерля. «Радует, что вы восстанавливаете коммунальные предприятия. Я знаю, состояние ЖКХ в Шумерле и Козловке не самое лучшее, поэтому поддержим», — заверил Марат Хуснуллин. В свою очередь Олег Николаев отметил, что данная заявка — лишь первый этап. «По этим же городам еще три объекта на сумму 604 млн рублей готовы к реализации для того, чтобы охватить полный комплекс работ, и мы в ближайшее время готовы их загрузить и реализовать в случае поддержки», — сказал он.

Дополнительные средства из бюджетного кредита в Чувашии планируется направить на строительство дорог, инженерных сетей и трех детских садов на 700 мест в чебоксарском жилом комплексе «Пригородный», в жилом районе «Новый город» и IX микрорайоне Новочебоксарска. Развитие инфраструктуры позволит ввести дополнительно 182,555 тыс. квадратных метров жилья и создать 910 новых рабочих мест.

Чувашия рассмотрит возможность расширения поддержки догазификации. Об этом Олег Николаев сообщил генеральному директору Группы Газпром межрегионгаз и ООО «Газпром газификация» Сергею Густову в ходе рабочей встречи на полях форума.

Глава региона подчеркнул, что в республике действует заявительный порядок выдачи разрешений на производство земельных работ, что позволило максимально упростить подключение людей к газу. Вместе с тем планируются определенные корректировки для того, чтобы поддержать людей, которые имеют сложности в вопросах газификации.

«В Чувашии уже сейчас существует программа субсидирования при подключении газа по программе догазификации в размере до 20 тысяч рублей на приобретение оборудования. В ближайшее время мы расширим и круг людей, которые могут получать эти формы поддержки от государства и сами виды работ, чтобы они стали более доступны», — заявил Олег Николаев. Стороны также обсудили возможность предоставления льготы по налогу на прибыль на вновь вводимые газовые сети, которые будут строиться в республике в рамках программы догазификации, говорится в сообщении пресс-службы Администрации Главы.

Сергей Густов отметил высокий уровень газификации в республике, а также подчеркнул важность решения вопросов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам в рамках мероприятий по догазификации. «Реализация программы газификации в Чувашии идет ускоренными темпами. На 2022 год запланирован финал большой серьезной совместной работы по газификации Заволжья. Вновь газифицируемые населенные пункты автоматически попадают в программу догазификации. Здесь очень важно помочь людям». В завершение встречи Олег Николаев вручил Сергею Густову Почетную грамоту Чувашской Республики за многолетнюю добросовестную работу на благо граждан.

Перспективы строительства причала и терминалов речного порта в Чебоксарском районе и складского комплекса на железнодорожной станции города Канаша Глава республики обсудил с учредителем ООО «ВиаНова» Владимиром Ишмурзиным. Подписать соглашение о реализации данного проекта планируется на площадке предстоящего Чебоксарского экономического форума. «В связи со строительством трассы М12 мы понимаем, что для республики открываются хорошие возможности. Наша давняя мечта — создать в республике такой хаб», — сказал Олег Николаев. Владимир Ишмурзин выразил заинтересованность в размещении предприятия на площадке создаваемой в Новочебоксарске особой экономической зоны. А строительство складского комплекса на железнодорожной станции Канаш предусматривает расположение контрольно-пропускного пункта, административного здания, блочно-модульной котельной, зданий складов, открытой площадки под инертные материалы и контейнеры, портального крана, железнодорожной платформы и места для отдыха персонала.

Намечено также заключить соглашение с рядом регионов ПФО о сотрудничестве по осуществлению межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь». Он объединит сразу четырнадцать регионов Поволжья. Будут разрабатываться совместные турпрограммы. Одна из целей проекта — развитие речных перевозок по Волге. Чувашия и Татарстан уже дали старт пассажирским рейсам на «Валдаях», предстоит открыть новые.

На панельной дискуссии «Регионы — локомотивы импортозамещения: стратегии губернаторов новой волны» в рамках проекта «Клуб губернаторов» Глава Чувашии выступит с докладом о том, как экономика региона адаптируется к новым условиям в рамках реализации курса на импортозамещение и проекта «Сделано в России». Еще одно выступление Олега Николаева будет посвящено перспективам импортозамещения в химической промышленности.

Готовится также подписание ряда других важных документов.