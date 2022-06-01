В июне Чувашию ждет целый марафон событий в сфере экономики и культуры

На днях в редакции «Советской Чувашии» побывал Глава республики Олег Николаев. Большое интервью с ним было опубликовано в предыдущем номере газеты. Но в газетную публикацию вошли далеко не все темы, поднятые в разговоре с главным редактором Владимиром Васильевым. И одна из них — предстоящие июньские события.

— Скоро в Чувашии будет отмечаться главный праздник — День республики. Он начнется намного раньше, 24-го июня. Что нас ждет? Какие мероприятия обязательно стоит посетить, и какое из них самое главное событие Дня республики?

— Сложно выделить самое главное. Есть такая поговорка — «На вкус и цвет — товарищей нет». Каждому будут интересны какие-то отдельные направления. На самом деле будет целый марафон культурных мероприятий. На этой неделе откроется XV Чебоксарский международный кинофестиваль, который очень интересен по содержанию. В этом году он будет намного шире, чем обычно. Будут охвачены и муниципальные образования республики, фильмы будут демонстрироваться в кинозалах, которые там находятся.

С 8 июня стартует марафон патриотической песни с участием Надежды Бабкиной. 12 июня — презентация проекта «Вышитая карта России», организованного по инициативе нашей республики, с участием всех регионов Российской Федерации. На мой взгляд, это уникальный проект, когда каждый регион в своем стиле вышил свой субъект, а наши мастера уже в ближайшие дни соберут в единое целое все присланные материалы. Мы еще в 2020 году поставили себе задачу составить каталог всех стилей вышивки, причем не только российских народов, но и народов мира. Мастера нашей школы вышивки изучают все разнообразие видов рукоделия. То есть работа идет плановая и разнонаправленная, с тем, чтобы охватить все аспекты искусства вышивания.

Несомненно, марафон событий будет включать и деловую часть, она начнется с 20 июня. Мы достаточно плотно будем взаимодействовать с АНО «Россия — страна возможностей». И 20-го числа состоится финал конкурса «Мастера гостеприимства». На нем соберутся специалисты турбизнеса со всей России, занимающиеся организацией приема гостей, которые прошли этапы отбора в своих субъектах. И для наших специалистов это будет великолепная возможность изучить успешные практики, поучаствовать в общей работе и использовать это в дальнейшей деятельности.

Продолжится все молодежным форумом «Россия — страна возможностей», где пройдет презентация всех проектов, созданных на этой платформе. Молодые люди также обсудят вопросы, связанные с развитием государственной молодежной политики и другие важные темы.

В День республики у нас пройдут два выездных заседания комитетов Государственной Думы. На заседании Комитета по финансовым рынкам речь пойдет о финансовом обеспечении программ импортозамещения и развития территорий, строительстве жилья, развитии инфраструктуры. А вопросы развития туризма, тему использования Волги как туристической артерии обсудят на выездном заседании Комитета по туризму. Здесь мы ожидаем очень представительную делегацию, более 11 депутатов Госдумы. Причем приедут они через Казань — 23 июня там отработают и затем на «Валдае» прибудут в Чебоксары. Предполагается, что участие в заседании примет руководитель корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов, ждем в гости и губернаторов или вице–губернаторов Приволжского федерального округа. А еще в День республики в Чебоксарах состоится пленарное заседание, посвященное импортозамещению — на нем мы обсудим все проекты, которые реализуются на территории республики, выработаем дальнейший план действий.

Состоятся и традиционные мероприятия культурной программы — Всечувашский Акатуй, «Родники России», «Русь мастеровая». Пройдут они не только в Чебоксарах, но и в Козловке, где соберутся представители многих регионов. Кроме того, 23 июня у нас стартует первая Всероссийская детская фольклориада — 900 ребят из 78 регионов покажут разнообразие культур и традиций народов, проживающих на территории нашей страны. И это будет уникальное зрелище, которое ни в коем случае нельзя пропустить. Продлится фольклориада до 27 июня. А буквально через несколько дней, 1-2 июля, в Чувашии пройдет форум городов трудовой доблести и состоится открытие мемориала «Строителям безмолвных рубежей».

Вот такой большой марафон, почти весь июнь. В эти дни мы выедем и за пределы республики, поработаем на площадке Санкт-Петербургского экономического форума. И там тоже предполагается очень содержательная программа, подписание соглашений — пока не буду разглашать, каких именно. А в Москве, на двух площадках — в Госдуме и в Совете Федерации — будут развернуты выставки, посвященные трудовому подвигу народа в тылу в годы Великой Отечественной войны.