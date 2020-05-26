Посмотреть на Чувашию и оставить здесь деньги

«Туризм — явление синтетическое, и это очень важно понимать, чтобы правильно отразить его в программе развития», – этими словами гендиректора «Международного центра развития регионов» Игоря Меламеда открылась очередная видеоконференция в рамках разработки Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет.

Туризм может быть медицинским, сельскохозяйственным, событийным, образовательным, паломническим, культурным. Это означает, что его финансирование идет по разным каналам, отвечают за него разные ведомства. Однако в любом случае должны быть подготовлены высококвалифицированные специалисты, которые понимают, как работает механизм, приводящий к получению прибыли от посещения республики жителями других регионов. Тут надо обязательно сделать ремарку, что во всем мире туризм — это бизнес, и все понимают, что прежде чем получать отдачу, надо вложить в него средства.

Один из участников видеоконференции, руководитель района с гордостью рассказывал, что у них есть хорошо благоустроенный парк Победы. Конечно, он важен и нужен. Но такие парки, как заметила вице-премьер правительства республики Алла Салаева, под руководством которой проходила встреча, есть в каждом городе, это не то место, ради которого люди соберутся приехать республику из другого региона.

Другой руководитель предложил отремонтировать и обустроить Красную площадь в Чебоксарах, потому что нужно место, которое задержит прибывающих в речной порт пассажиров теплоходов. Тут уже вмешался вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин, который напомнил, что работы по реконструкции площади идут полным ходом, финансирование получено и включать этот пункт в Комплексную программу явно излишне.

Алла Салаева напомнила, что сейчас в Чебоксары на теплоходах прибывает почти 60 тысяч гостей. Но вместо того, чтобы получать впечатления о столице Чувашии, многие из них садятся в автобусы и уезжают в Йошкар-Олу – вместе с деньгами, которые в итоге и остаются у соседей, а не в бюджете нашей республики.

Прозвучали предложения о постройке пирсов для судов на левом берегу Волги, чтобы развивать Заволжье, в городах Козловке и Мариинском Посаде, откуда туристы смогут легко добраться до Мемориального комплекса лётчика-космонавта СССР А. Г. Николаева в Шоршелах. Есть что посмотреть и в самом Мариинском Посаде, там хороший музей, прекрасная старая часть города, нужно только заняться реставрацией старинных зданий. Ежегодно город принимает около 40 теплоходов, но их может быть значительно больше.

А в Козловке единственный в стране дом-музей создателя неевклидовой математики Николая Лобачевского, который также требует реставрации и «наполнения» современными технологиями, на что нужны средства.

Цивильск славится Тихвинской ярмаркой, которая за четыре дня собирает почти в два раза больше гостей, чем все население города. И естественно, что от цивилян поступило предложение обустроить территорию ярмарки.

В столице республике тоже нужно еще многое сделать. Так, деньги на реконструкцию музея В.И. Чапаева заложены в республиканский бюджет, но на создание современной экспозиции в нем скорее всего потребуется помощь федеральной казны. Для развития музея чувашской вышивки, который мог бы привлечь внимание мастеров национальной вышивки других регионов, также требуется немалое финансирование. А чтобы он не «провис» и был «живым», хорошо бы в школах ввести преподавание чувашской вышивки на уроках технологии.

Газификация Заволжья даст еще один толчок к развитию этой территории. Там каждую зиму собираются любители катания на снегоходах, вдоль газопровода можно проложить велодорожку. По информации замминистра строительства Чувашии — главного архитектора Чувашии Александра Шевлягина, ее стоимость не будет превышать 160 млн рублей. Могут привлечь увлеченных историей туристов и обнаруженные в Заволжье археологические памятники.

В Чувашии можно развивать и паломнический туризм. В республике три города с древними монастырями: Цивильск, Алатырь и сама столица.

Зашел на встрече разговор и о том, что нужно обязательно заложить финансирование на участие в выставках, иначе мы так и будем убеждать друг друга в том, что Чувашия сердце Волги, а в других регионах об этом так и не узнают.

Фото visitvolga.ru: Чтобы туризм стал серьезной статьей дохода в республиканский бюджет, нам самим нужно посмотреть на Чувашию по-новому.